Дмитрий Медведев - школьникам: «Однажды я получил двойку в четверти, но к концу учебы все зачистил»

В среду премьер Дмитрий Медведев посетил международный салон образования и всероссийский открытый урок для школьников, который проходил на ВДНХ. Школьники спрашивали у премьера, как он учился и как достиг таких карьерных высот.

- В школу я сначала любил ходить, потом не любил - с определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были. Такую тайну открою - никогда об этом не рассказывал - у меня в выпускном десятом классе по одному из предметов была двойка даже в четверти. Но главное - собрать волю в кулак. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось, я все зачистил, - признался Медведев.

По мнению Медведева, уже в раннем возрасте понятно, есть ли у человека задатки руководителя.

- Как только человек по земле пошел, сразу видно руководитель он или нет. Он может руководить родителями, бабушкой, дедушкой и говорить им, где им находиться, что он будет есть, что он не будет есть, - привел примеры Медведев.

Будущим руководителям премьер посоветовал больше читать классику. А вот современные пособия для управленцев, по его мнению, не всегда заслуживают доверия.

- Раньше был один (Дейл, - Ред.) Карнеги, а сейчас это сотни томов, и если честно, я не уверен, что все это надо читать, - заметил Медведев.

«НЕ НАДО ОРАТЬ И СВЕРКАТЬ ОЧКАМИ»

Главными качествами хорошего руководителя Медведев назвал решительность и способность взять на себя ответственность.

- Если не чувствуешь этого, то лучше не руководить, - посоветовал Медведев. - Каждый руководитель должен очень внимательно относиться к тому, чтобы выслушать все позиции. Но если вы, будучи руководителем, чувствуете, что ваше решение правильное, то ответственность руководителя в этом и состоит, чтобы провести в жизнь свое решение, а не чтобы поплыть: вот этот так считает, это по-другому, я не знаю, давай-ка на недельку задержимся.

Если же ни одно из возможных решений не кажется идеальным, то, считает Медведев, нужно действовать по принципу меньшего из зол.

- Надо выбрать то решение, которое принесет наименьший вред из всех плохих решений, - сказал премьер.

А еще Медведев дал инструкцию по обращению с подчиненными.

- Руководитель точно не должен быть никаким злодеем: сверкать очами, стучать кулаком, орать. Это, как правило, ни к чему не приводит. Если ты на кого-то кричишь, зубами сверкаешь, всякие другие исполняешь вещи - это малоубедительно. Руководитель должен говорить спокойно, - заметил Медведев.

Спросили премьера и про увольнения подчиненных.

- Точно нельзя относиться к этому равнодушно. Вот тебе принесли бумажку и сказали: «Нам нужно сократить десять человек». Ну и ладно, до свидания! Так нельзя. Нужно стараться по максимуму все эти решения подготовить так, чтобы люди, которые уходят, могли раскрыть себя на новом поприще, предложить им какую- то другую деятельность, - считает премьер.

Одним из нюансов своей работы Медведев назвал невозможность отключить телефон.

- Я бы и рад выключить телефон, но сделать этого не могу, потому что это телефон правительственной связи, он не отключается. Так что меня найти легко, звоните! - пошутил премьер.