Три миллиона россиян в ближайшие годы потеряют в заработке

По оценке Высшей школы экономики к 2024 году около 3 млн россиян могут перейти из госкорпораций на менее оплачиваемую работу. Это связано с внедрением новых технологий, которые заменяют труд людей в естественных монополиях. Предполагается, что большинство вытесненных прогрессом сотрудников найдут свое место в малом бизнесе. Но так ли это и насколько меньше получает малый предприниматель по сравнению со служащим госкомпаний? На этот вопрос «КП» ответил эксперт Столыпинского клуба Николай Остарков:

- В малом бизнесе заработок раза в три меньше, чем в нефтегазовых государственных компаниях. И в любых корпорациях, которые работают на государство, на экспорт, где нет НДС, зарплаты всегда будут выше, чем в малом бизнесе. Это заложено структурно.

Но другое дело, что в малом бизнесе сейчас нет места для тех миллионов, которые уйдут из госкорпораций. Для того, чтобы малый бизнес мог создавать новые рабочие места, нужен растущий спрос в тех секторах, где он работает. Сейчас такой ситуации не наблюдается. Малый бизнес, как правило, работает в сфере услуг и потребительского спроса. А этот спрос падает вместе с доходами населения. Поэтому никаких новых рабочих мест в малом бизнесе не предвидится.

По мнению эксперта люди, которых сократят из госкорпораций, просто окажутся на улице.