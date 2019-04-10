2019-04-10T16:37:00+03:00
Арктика

Петербург стал на время форума столицей арктических регионов

Международный арктический форум прошел 9-10 апреля
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Инфраструктура Санкт-Петербурга всегда готова к проведению мероприятий на самом высоком уровнеИнфраструктура Санкт-Петербурга всегда готова к проведению мероприятий на самом высоком уровнеФото: Артем КИЛЬКИН
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На площадке V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Беглов рассказал, что в Санкт-Петербурге сконцентрированы научные и образовательные учреждения, высокотехнологичные производства, необходимые для того, чтобы осваивать Арктику и многие предприятия готовы расширить свои компетенции в Арктической зоне. Кроме того, на Балтийском заводе идет строительство трех ледоколов, а на Адмиралтейских верфях начинается строительство дрейфующей ледостойкой научной станции для изучения высоких широт.

Александр Беглов отметил: «Инфраструктура Санкт-Петербурга всегда готова к проведению мероприятий на самом высоком уровне, что подтверждает сегодня Международный арктический форум. За эти несколько дней наш город превратился в столицу арктических регионов, что безусловно способствует реализации стратегии развития российской Арктики. Кроме того, на город ложится самая большая нагрузка с точки зрения освоения Северного морского пути, поэтому проведение Международного арктического форума в Санкт-Петербурге на регулярной основе позволит собирать ведущих научных деятелей, крупнейших представителей бизнеса, мировых экспертов, работающих в Арктике для обсуждения проектов и новых технологий работы».

По словам советника президента России Антона Кобякова, огромный интерес к Международному арктическому форуму в этом году на уровне глав иностранных государств, входящих в Арктическую зону, а также представителей иностранного и российского бизнеса, ученых, работающих на территории арктических регионов, увеличивающаяся нагрузка на инфраструктуру принимающей стороны способствуют проведению последующих мероприятий в Санкт-Петербурге.

Продолжая тему международных мероприятий, Александр Беглов рассказал о подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму. Он отметил, что ПМЭФ-2019 традиционно пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» в период с 6 по 8 июня 2019 г. Оператором ПМЭФ является фонд Росконгресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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