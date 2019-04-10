Фонд Росконгресс провел заседание экспертного сообщества «Друзья Арктики»

На полях V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 9 апреля состоялось первое заседание международного экспертного сообщества «Друзья Арктики» (FriendsoftheArctic) с российскими и международными участниками. В запуске сообщества приняли участие молодые и заслуженные эксперты из нескольких стран - США, Китай, Финляндия, Швейцария, Индия, Малайзия - вместе с российскими экспертами, включая представителей научной школы по исследованиям Арктики Санкт-Петербургского государственного университета.

На площадке «Территории инноваций» рассмотрели лучшие реализованные кейсы молодежного международного сотрудничества, а также подготовлен план дальнейшей разработки и реализации экономических и социально-общественных проектов, которые создадут основу для развития Арктического региона.

Под такими проектами подразумеваются: инициативы, направленные на устойчивое развитие и улучшение экологии, улучшение уровня жизни коренных народов Крайнего Севера, а также продвижение возможностей Арктического туризма. Интерес к работе сообщества выразил Всемирный союз охраны природы. В дальнейшем предполагается широкое вовлечение организаций, ведущих исследовательскую и практическую работу в данной области.

Это не первое тематическое международное экспертное сообщество, инициированное Фондом Росконгресс. Впервые такой формат был проведен в Рамках Российского инвестиционного форума в Сочи по тематике устойчивого городского развития – «Друзья городов», выездная сессия которого впоследствии состоялась в Нью-Дели (Индия). Координацию развития данных сообществ осуществляет помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике Роман Чуков.

В рамках мозгового штурма участники обсудили идеи запуска образовательных онлайн-площадок для совместной научно-исследовательской по теме Арктики для студентов и исследователей из стран, входящих в Арктический Совет. Участники встречи выдвинули предложение стало проведение Модели Арктического Совета, а также Северного форума для школьников и студентов.

Директор фонда ARAM (YayasanAspirasiRakyatAmalan), специализирующегося на культурном международном сотрудничестве, Нехсан Сальварадж (Малайзия) заявил: «Диалог „Друзей Арктики“ – это отличная инициатива, соединяющая вместе экспертов со всего мира для обсуждения проектов и стратегий. Такие проекты и инициативы могут быть воплощены в жизнь в разных направлениях устойчивого развития региона с использованием самых современных технологий. С помощью такой инициативы мы сможем создать постоянно действующую площадку по обмену идеями и их последующей реализации».

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил: «Ряд инновационных предложений касается развития онлайн-площадок. Обмен знаниями и технологиями поможет созданию нового поколения исследователей, ученых и бизнесменов, которые будут содействовать развитию Арктического региона в долгосрочном и устойчивом ключе. Мы со своей стороны готовы поддержать эту работу и предоставить возможность экспертам собираться на тех форумах и конференциях, которые Фонд Росконгресс реализует в России и других странах».

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru