Путин обсудил с Бегловым будущее Питера

Выражение "Северная столица" вновь становится не просто красивым словосочетанием, а наполняется конкретным смыслом. Второй город России все дальше уходит от знаменитой характеристики из фильма "Брат" - "красивый город, но провинция". На встрече Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждались миллиардные инвестиции, которые уже начинают поступать из федерального центра в город на Неве.

- Мы договорились с правительством, и нам из Резервного фонда выделили 10,6 миллиарда рублей. Это на социальную структуру, потому что мы попали в сложное положение, - начал с цифр свой доклад президенту о ситуации в Питере Беглов. - У нас жилищная застройка опережает социальную застройку, и вот на эти деньги мы выкупим буквально к первому сентября 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию. Для города это большой подарок. В долгу не останемся, отработаем.

- Нужно только по-хозяйски всем этим распорядиться, - заметил Путин. - Чтобы это дошло до людей в нужные сроки и, главное, в нужном качестве.

- Хотел ещё доложить: у нас была непростая зима, у нас уборочная техника имеет износ 80 процентов, и нам необходимо сегодня обязательно купить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники с навесным оборудованием, со всеми прочими делами, - продолжил и.о. губернатора. - Мы тоже взяли кредит, это порядка трёх миллиардов рублей, для того чтобы купить эту технику именно сейчас. Мы попросили тоже кредит, это два миллиарда рублей, на покупку трамвайных вагонов. И 2,8 миллиарда рублей – это на безопасность, видеонаблюдение для только что открытых социальных объектов – поликлиники, школы, детские сады. Мы договорились, что нам компенсируют процентную ставку. Это нам даст порядка 800 миллионов рублей, которые мы тоже потратим на социальную инфраструктуру.

- Договорённость такая есть с Минфином? Хорошо, - поддержал президент.

Беглов рассказал о проекте по ликвидации с помощью федерального центра полигона токсичных отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом, о развитии Санкт-петербургского железнодорожного узла - будет построено, в частности, шесть путепроводов совместно с РЖД на 28 миллиардов рублей. Доложил о программе по реставрации жилых домов, являющихся историческим наследием, но имеющих сложную конфигурацию фасадов.

- Мы решили их отремонтировать в течение десяти лет, нам нужно порядка 17 миллиардов рублей, - доложил он. - Мы уже поговорили и с минэкономразвития, и с минфином о внесении изменений в Налоговый кодекс – это туристический сбор с иностранных туристов. Это всего-навсего 100 рублей в сутки.

- Это миллиард примерно будет для вас? - уточнил Путин.

- Да, это чуть больше миллиарда рублей для нас, и как раз эти деньги мы бы пустили на реставрацию этих домов.

- Против ничего не имею, дорабатывайте, - согласился глава государства.

При этом, выйдя после общения с президентом к журналистам, Беглов на вопрос "приняли ли вы решение участвовать в этих выборах?" прямо отвечать не стал.

- Рано об этом говорить, надо работать, - сказал он.

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