2019-04-10T18:22:01+03:00
Арктика

В организации арктического форума приняли участие 280 волонтеров

Все прошли специальную подготовку и сдали экзамены
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Фото фонда Росконгресс.Фото фонда Росконгресс.
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Для работы на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербург приехали волонтеры из городов России и Европы, всего на Форуме работали 280 человек. Самая многочисленная делегация прибыла на Международный арктический форум – 2019 из Архангельска, где проходил предыдущий Форум, из северного города приехало более 40 человек. Все волонтеры прошли специальную подготовку и сдали экзамены.

«Росконгресс традиционно уделяет большое внимание подготовке волонтеров. За короткий период обучения мы должны дать большой объем информации и инструкций, и проверить, насколько эти знания были усвоены. Волонтер должен быть не только вежлив, опрятен и уметь общаться, но и обладать информацией по широкому кругу вопросов, с которыми к ним будут обращаться участники Форума», – председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Волонтеры провели работу как на площадке мероприятия, так и на ключевых удаленных объектах, в том числе помогали с навигацией гостям Форума на Московском вокзале и в аэропорту «Пулково». Также в их круг обязанностей входили встреча участников, информационная поддержка гостей Форума, ориентирование участников на площадке мероприятия, сопровождение официальных делегаций, комплектация и выдача портфелей участников, администрирование зон проведения деловой, спортивной и культурной программы, зон питания участников и СМИ, выдача аккредитационных беджей, помощь представителям прессы.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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