2019-04-10T18:26:09+03:00
Общество

В Ленинградской области начинается прием заявок по программе «Ленинградский гектар»

Каждый из ее участников получит по 10 га земли и грант до 3 млн рублей на осуществление своего бизнес-проекта
Ирина СУХАНОВА
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В Ленинградской области стартует программа «Ленинградский гектар». С 15 апреля начинается прием заявок на распределение земельных участков среди предпринимателей, представивших руководству региона наиболее интересные бизнес-проекты.

- Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается прием заявок, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выездном совещании агропромышленного комплекса. - Теперь дело за малым — выбрать лучшие проекты и раздать землю. Мы ждём амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. Это придаст новый импульс развитию наших территорий.

Участники программы будут определяться на конкурсной основе. Каждый из победителей получит по 10 га земли и грант до 3 млн рублей на осуществление своего бизнес-проекта. Программа «Ленинградский гектар» действует в Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Сланцевском районах. В ее рамках правительство области выделяет 11 земельных участков общей площадью в 59 га. На поддержку проекта из областного бюджета в 2019 году будет направлено 60 млн рублей. Планируется, что в будущем участники «Ленинградского гектара» получат под освоение более 14 тысяч га земли.

Заявки на участие в программе до 15 мая принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Подробные условия программы — на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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