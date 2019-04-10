Муж Саши Савельевой плохо выглядит

Кирилл Сафонов, похоже, перестал спать. Супруга актера Саша Савельева в конце марта родила сына. Вероятно, заботы о наследнике и поддержка любимой отнимают много душевных и физических сил у молодого отца.

Кирилл Сафонов опубликовала в своем блоге черно-белую фотографию. Артист на снимке, мягко говоря, плохо выглядит. "Кто помнит показы кино в «видеосалонах» с гнусавым переводчиком? Из какого фильма фраза «Твоя рожа похожа на неубранную постель»?", - подписал фото артист.

Поклонники звезды предположили, что виной всему бессонные ночи подле наследника: "Чую, папа не спал три ночи подряд", "Последнее время какой-то уставший", "Да, выглядишь, Кирилл, конечно, помято...", "Очень уставший, но, наверно, это того стоит. Иначе навряд ли бы Вы нас порадовали таким фото - глаза счастливые", "Что-то вы совсем постарели", "Намек ясен", "Нормальное такое лицо, лицо молодого отца".

kirill_safonov Кирилл Сафонов не отходит от сына и жены

Фолловеры засыпали Сафонова вопросами о сыне: "Как ваш ребенок?", "Кирилл, у вас с Сашенькой ребеночек родился?", "Кирилл! Как Саша и ребенок?".

Как писал сайт kp.ru, Саша Савельева рассказала о родах и показала новорожденного сына. Певица поблагодарила всех за заботу, но самые теплые слова сказала в адрес любимого мужа.

Кирилл Сафонов находился рядом с артисткой в самый ответственный момент. "Знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж. Стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю", - поведала счастливая мамочка.

sasha_savelieva Саша Савельева объявила о рождении сына

Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. Она долго не распространялась и о родах. Ходили слухи, что ребенок родился недоношенным и его поместили в реанимацию.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов познакомилась десять лет назад в караоке-баре, а ровно через две недели актер сделал певице предложение. Поженились они через год. Сейчас счастливый 45-летний артист не отходит от жены и сына. Имя наследника звездная пара пока не сообщает.

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