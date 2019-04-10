2019-04-10T18:49:47+03:00
Общество

Аэрофлот приготовил пассажирам сюрприз к 20-летию программы лояльности

До 30 апреля по программе «Аэрофлот бонус» будет ускоренное накопление миль
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Те, кто часто летает Аэрофлотом, как правило, являются участниками его бонусной программы. Ведь было бы странно упустить возможность получить за накопленные мили билет. Причем, они накапливаются не только при оплате услуг авиакомпании, но и при расчетах с партнерами бонусной программы, которых у Аэрофлота – сотни. Это отели, туристические агентства, службы проката, страховые компании, брендовые магазины.

А сейчас к 20-летию бонусной программы Аэрофлота можно получить дополнительные, и даже двойные, тройные мили. Ускоренный темп их накопления продлится до 30 апреля!

Узнать, как накопить больше миль, о партнерах бонусной программы, участвующих в этой акции можно узнать здесь.

СПРАВКА

В прошлом году «Аэрофлот Бонус» была удостоена четырех наград престижной американской премии Freddie Awards 2018. Она получила премию в трёх номинациях, как лучшая программа элитного уровня, за лучший клиентский сервис и лучшую возможность использования миль. А четвертая награда – специальная. Это «210 AWARD», которая вручается компаниям за наибольший потенциал развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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