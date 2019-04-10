Путин позвал Совбез в церковь

Арктический форум собрал в Санкт-Петербурге практически всех первых лиц страны. Пользуясь этим Владимир Путин сначала провел в Питере заседание Совета безопасности, на котором обсуждались итоги форума, а потом пригласил всех его участников съездить в Царское Село. Президент давно собирался лично посмотреть на отреставрированную церковь Воскресения Христова в Екатерининском дворце. Почему бы не показать эту красоту одного из храмов русских императоров всем?

И вместе с Владимиром Путиным любоваться работой реставраторов отправились Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Сергей Иванов, Александр Гуцан, Александр Беглов. Такой представительной делегации в этом храме точно не было с тех самых царских времен.

Президент вместе с гостями прошел в большой церковный зал, где была мини-фотовыставка о ходе работ.

- Подходите ближе, - приглашал Путин членов Совета безопасности.

Реставраторы рассказали, что их принципиальной задачей было сохранить исторические элементы, ни в коем случае не дополняя интерьеры новыми.

- А как тогда, если добавлять нельзя? - удивился Путин.

Оказалось, что новые детали, заменяющие утраченные, специально делали из другого материала и не покрывали позолотой. Тут же продемонстрировали, где это видно на красивейших витых колоннах храма, показали, как восстанавливали купол церкви, пережившей и советское время, и немецкую оккупацию, как реставрировали иконостас.

- Это заметно, - согласился президент. - Красиво. Это очень интересно, спасибо большое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702382" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил Арктику с членами Совета Безопасности.Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге в среду оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

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