Арктика может помирить Россию с Европой

Сегодня международно-правовой статус Арктики до сих пор окончательно определен. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. На него претендуют Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Станет ли Арктика местом противостояния или территорией сотрудничества, обсуждали на пятом Международном арктическом форуме в Петербурге.

- Россия рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала, и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения, - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации.

Кроме того, Лавров предложил возобновить военно-политический диалог арктических государств. До 2014 года начальники генеральных штабов государств-членов Арктического совета встречались ежегодно. Но после введения санкций эту практику решили отменить. Коллеги из МИД зарубежных государств поддержали нашего министра.

- Мы пытаемся действовать на основе взаимных интересов, - - рассказала Ине Мари Эриксен Серейде, министр иностранных дел Норвегии. - Не секрет, что в данной панели присутствуют страны, которые могут не согласиться с политикой, которую проводят остальные. Но нам удается сохранить точки соприкосновения в Арктическом совете, совете Баренцева моря.

- Спорные вопросы мы кладем на стол, обсуждаем такие вопросы, находим решение в атмосфере доверия друг к другу, - подчеркнула Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Дании.