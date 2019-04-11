Даром с совою мучился самый известный маг

Единственная разница - в антураже: где еще увидишь столько людей разной степени невменяемости, бродящих с бубнами или свечками от ширмы к ширме в поисках отгадки, где чья вещь спрятана. Одна девица пришла на кастинг в «Школу экстрасенсов» с совой на плече. Причем сова была арендована. То есть юное создание так хотело попасть «в телевизор», что взяло птичку напрокат. Но пернатое не помогло, пришлось уйти вдаль, не добившись славы, так что, возможно, теперь барышня стучится в двери «Дома-2».

Смысл шоу, помимо втюхивания небывалого количества рекламы, - попытка изобразить очередную битву «наставников». У нас же на ТВ повсюду наставники. То песни слушают, то танцы судят, то стендапу учат, то фигурному катанию и цирковому искусству. Ощущение, что, переключая каналы, постоянно сталкиваешься с затянушимся конкурсом «Учитель года».

- Так-так-так, - будто бы слышим мы глас продюсера. - Готовить еду мы уже учили, выбирать платье - ага, сделано, с ремонтом справились. Пора бы уж повысить образование в использовании сил вуду и намагничивании ложек.

Человек 50 пытались пройти конкурс под присмотром ведущего Сергея Сафронова в мечтах попасть в команду к человеку в черной шапочке по имени Свами Даши или к бородатому красавчику Константину Гецати. Кто-то рисовал пентаграмму, кто-то хвастался тем, что «был посвящен, принеся в жертву черного петуха». Иногда люди плакали или впадали в транс. Один пришел с арбалетом, что было очень эффектно. Потом арбалетчик не менее эффектно ушел, поприцеливаясь напоследок в жюри. Печальная девушка пожаловалась, что видит в мужчинах пузыри. Мальчик с висящими на шее шахматами размахивал надутым полиэтиленовым пакетом. Крысы бегали.

Наставники изображали жесткое соперничество и перебрасывались как бы задиристыми репликами.

- Когда ты родился, я уже медитировал! - восклицал один.

- Может, подеремся? - отвечал другой.

Я бы предпочла, чтобы они так и поступили, поскольку в кадре не хватало только этого. Рассказы об убийствах и самоубийствах были, клинические смерти, выживание после теракта и авиакатастрофы. Появление блудного сына одного из наставников на конкурсе, романтические сценки, матерящийся кавказец... И в завершение этого всего - девушка-ведьма попала в аварию, возвращаясь со съемок. Что будут делать авторы программы в следующем выпуске, ума не приложу. Может, действительно заставят драться наставников. Или Сафронова. Или Бузову приведут.