СК России: Предъявлено обвинение главе Дербентского района Дагестана

Следственным комитетом при поддержке МВД и ФСБ России предъявлено обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. Он подозревается в растрате муниципальной земли в "в особо крупном размере с использованием служебного положения".

"По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 миллиона рублей, но по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 миллионов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Схема уже хорошо знакома следователям по работе в Подмосковье, и они знают где, и как искать.

Напомним, в понедельник суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму в 10,5 миллиардов рублей. Согласно списку изъятого экс-чиновник оказался фактическим владельцем значительных территорий в 20-ти подмосковных деревнях, в двух поселках, а за подставными лицами оказалось 40 небольших участков вдоль автотрасс. Порядка 771 объектов недвижимости были оформлены на родственников или знакомых. Их совокупная площадь оказалась свыше 13,8 миллиона квадратных метров (а это, на минуточку, площадь примерно 7 княжеств Монако!).

По данным ведомства в настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту жительства Джелилова и в администрации Дербентского района.