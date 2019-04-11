Закрытый показ нового блокбастера MARVEL

Чтобы увидеть долгожданный релиз 29 апреля, нужно пройти тест на сайте. Принять участие в конкурсе могут не только клиенты Tele2, но и абоненты других операторов.

Компания предоставит всем уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL: увидеть блокбастер одним из первых сможет любой желающий, а не только абонент Tele2. Для получения билетов на закрытый показ нужно пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL. Поклонников супергероев, показавших лучшие результаты, оператор пригласит на сеансы фильма 29 апреля.

Победители конкурса смогут посмотреть блокбастер MARVEL «Мстители: Финал» с Tele2 в первый день выхода фильма в прокат. На закрытых показах в кинотеатрах гостей будет ждать креативная фотозона и поклонники киновселенной в костюмах любимых супергероев. Принять участие в розыгрыше билетов на сайте можно с 10 по 26 апреля.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Устраивать предпремьерные показы наиболее популярных фильмов уже стало доброй традицией Tele2. В очередной раз мы решили порадовать многомиллионную аудиторию поклонников киновселенной MARVEL. Мы знаем насколько зрителям важно увидеть первыми долгожданную развязку этой истории. Следуя стратегии «Другие правила», мы поддерживаем стиль жизни и увлечения наших клиентов и дарим такую возможность всем без исключения любителям комиксов, не разделяя абонентов на своих и чужих».

Tele2 второй год поддерживает выход в прокат фильма о команде Мстителей. В 2018 году в преддверии премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» оператор запустил рекламную кампанию. В ней Tele2 представила новый для российского телеком-рынка образ суперабонента. На его создание оператора вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и долгожданный релиз блокбастера MARVEL.