2019-04-11T13:49:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Геннадий Онищенко: Зеленский и Порошенко больше озабочены качеством анализов вместо того, чтобы звать на борьбу с эпидемией кори

Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию - в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио, видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко.Геннадий Онищенко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Геннадий Григорьевич, на Украине, в Киеве, кандидаты в президенты-финалисты второго тура выборов - приступили, как сообщают некоторые информагентства, к сдаче не только анализа крови, но и мочи. Как по-научному называется?

- Урина.

- Урины. Приступили к торжественной сдаче урины.

- Да, они, как сообщают мне из Киева, там и с этими пробирками уже носятся.

- Как результаты анализа урины могут повлиять на итоги дебатов? И - на голосование во втором туре?

- Мне кажется, это так впервые в истории избрания глав государств...

- Сдают урину.

- Да. На первом месте, как аргументы второго тура, используется квази диспансеризация двух претендентов.

У них там что же? Или уже все вопросы экономики решены, или они еще даже не начинали их обдумывать. Скорее всего, второе.

- А - будут? Обдумывать...

- Но эта вот забота о здоровье двух претендентов, их психическом состоянии, пристальное изучение метаболизма, - зависим ли он от наркотиков или от тяжелого алкоголя, - это, конечно, такой, я бы сказал, политический тренд избирательной кампании Украины.

Но все это, к сожалению, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что все проходит на фоне, в общем-то, серьезной эпидемии, которая сегодня продолжается среди населения Украины – это эпидемии кори.

Я недавно с группой авторов выпустил монографию, которая анализирует опыт ликвидации кори, начиная с 67-го года.

Геннадий Онищенко: «Зеленский и Порошенко больше озабочены качеством анализов своей урины (то есть, мочи) - вместо того, чтобы звать на борьбу с эпидемией кори»

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- Извините, если не с 67-го, а сейчас - там какая обстановка? С корью. И не могут ли кандидаты в президенты ею заболеть?

- Вот тогда - в 67-м - у нас Украина была лидером в борьбе с заболеваниями кори. И она демонстрировала великолепные результаты. А сейчас у них - только за два месяца - уже 24 тысячи заболевших, притом, что в прошлом году их было всего 35 человек.

«Всего» - это тоже с огромной оговоркой. Их вообще не должно быть! Этой кори - там. Потому что - есть дешевая вакцина, есть медицинские кадры. И только потому, что власть даже пальцем о палец не ударила по этому поводу, мы имеем этот факт.

И новый «вероятностный» кандидат тоже на эту тему ни разу не сказал ни одного слова. Это говорит о том, что мы шило меняем на мыло. На Украине.

- Мы вообще там ничего не меняем…

- И сегодня - то, что творится на Украине, я имею в данном случае эпидемию кори, проходит мимо внимания Всемирной организации здравоохранения, являющейся тем судьей, который всегда обязан вмешиваться в таких случаях, подсказывать руководителям государств. Тем более, что многие государства, в том числе, украинское - взяло на себя обязательство по ликвидации кори, по защите своего населения. И при этом демонстрирует абсолютную - преступную беспечность. Которая носит название геноцида.

А как качество анализа урены кандидатов может повлиять на исход голосования во втором туре? Это - вопрос к украинским избирателям. Они ответят на него 21 апреля...

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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