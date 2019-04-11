Заочный этап конкурса «Проектный руководитель 2019» завершен

Завершился заочный этап конкурса «Проектный руководитель – 2019», итоги подведены. По результатам трех туров в финал конкурса вышел 21 участник. Все финалисты прошли оценку отчетов об опыте проектной деятельности, онлайн-тестирование профессионально-технических и личностно-управленческих компетенций.

Финал конкурса пройдет 19-21 апреля в Рязани.

Финалисты поборются за победу по номинациям:

«Руководитель проекта» - 8 претендентов,

«Руководитель проектного офиса» - 9 претендентов,

«Эксперт в управлении проектом» - 4 претендента.

Всем участникам предстоит выполнить индивидуальные и командные задания, выступить с самопрезентацией. По завершению этапа состоится торжественная церемония награждения.

Напомним, что все этапы конкурса оценивает квалифицированное в сфере проектного управления жюри. В него вошли практики и профессионалы проектного управления, объективные и независимые асессоры международного уровня. Все подробности прохождения конкурса можно найти на официальном сайте конкурса.

ПРИЗЫ

Победители в номинациях «Руководитель проекта» и «Руководитель проектного офиса» получат ваучеры, эквивалентные стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Project Director (IPMA Level A®)/Certified Project Director (IPMA Level B ®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®) (в зависимости от уровня сложности реализованных победителем проектов, а также от типа, масштаба, функционала проектного офиса, которым руководил победитель).

Победитель в номинации «Эксперт в управлении проектом» будет награжден ваучером, эквивалентным стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Senior Project Manager (IPMA Level B®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®)/ Certified Project Management Associate (IPMA Level D®) (в зависимости от сложности реализованного победителем функционала в проектной деятельности).

Кроме того, все финалисты получат дипломы конкурса и памятные призы. Также победители и финалисты будут включены во Всероссийский реестр проектных руководителей.