2019-04-11T13:44:20+03:00
Политика

Лукашенко снова обвинил Россию: Там уже обнаглели и выкручивают нам руки

Причиной недовольства президента Белоруссии стала приостановка поставок в РФ яблок и груш
Иван ГРАЧЕВ
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Александр Лукашенко.Александр Лукашенко.Фото: REUTERS
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Словесные обиды и претензии, регулярно доносящиеся из Минска в адрес Москвы, вроде бы стихли в последние недели, после того, как Россия объявила о согласии выдать Белоруссии очередной кредит на $600 миллионов. Однако, умиротворяющий эффект от этих денег оказался недолгим. Александр Лукашенко вновь вышел на тропу возмущений и требований. На этот раз он разразился критикой решения Россельхознадзора о приостановке поставок в РФ яблок и груш из Белоруссии из-за подозрений Москвы, что фитосанитарные сертификаты на них поддельные. В России так же считают, что через Белоруссию продолжают поступать санкционные продукты из Европы и Украины.

- Меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю, что наш основной торговый партнер (а они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси, - произнес Лукашенко на заседании Кабмина в четверг, 11 апреля. И все сразу поняли о ком речь. Конечно, о России. - Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников! То ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок!

Лукашенко припомнил, что год назад, когда специалисты доложили ему, что белорусские нефтепроводы в аварийном состоянии и их надо остановить на ремонт, Минск выкрутился, чтобы не остановить поставки России в Европу.

- Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб России. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации - нефть, - сказал белорусский Батька. И обратился к своим министрам: - Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки! Мы должны принимать меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе.

Напомним, что в начале апреля белорусская сторона заявила о желании поднять для России тариф за прокачку нефти через свою территорию на четверть.

В Москве уже прокомментировали претензии главы Белоруссии.

- Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко, - ред). Никакие санкции Россия не вводит, - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов - что думают в Кремле о заявлении Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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