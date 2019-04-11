Госдума приняла во втором чтении закон об устойчивом Рунете

Суть идеи — создать параллельный российский интернет, который продолжит работать, если нашу страну попытаются заблокировать извне. Исторически сложилось, что всем интернетом управляют в Америке. Корневые серверы находятся в Штатах. А, значит, Вашингтон в любую секунду может опустить рубильник и обрушить работу российских банков, соцсетей, госуслуг, закрыть нам онлайн-кинотеатры и электронные базы с документами. Такой удар могут нанести по любой компании и даже по всему государству. И в истории такие примеры есть. В 2012 году Сирию на двое суток отключили от интернета.

В добавок из-за того, что сервера находятся в США, Россия не может блокировать доступ к сайтам экстремистов и террористов. А еще все данные о наших пользователях интернета хранятся за рубежом. Получается, западные спецслужбы могут собирать компромат на россиян.

Как раз законопроект о суверенном интернете, который депутаты одобрили в основном втором чтении, должен защитить нашу страну от кибератак Запада. Эксперты подсчитали, что один день без интернета будет стоить России 20 миллиардов рублей. Это закончится экономическим кризисом. А весь бюджет законопроекта о независимо Рунете как раз равен 20 миллиардам. То есть, все расходы на безопасность равны потерям от отключения сети на один день.

Согласно документу Роскомнадзор предоставит всем операторам связи спецоборудование. Техника поможет противостоять угрозам безопасности. И именно Роскомнадзор будет централизованно управлять сетью.

Третье чтение законопроекта запланировано на 16 апреля. Если его одобрять, то закон должен вступить в силу с ноября 2019 года.