2019-04-11T14:17:15+03:00
Наука

В Греции появился еще один ребенок от трех родителей

Греческая мамочка родила здорового сынишку весом 2 килограмма 900 грамм
Ярослав КОРОБАТОВ
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Формально родившийся малыш несет генетическую информацию от трех человек.Формально родившийся малыш несет генетическую информацию от трех человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эта технология была придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать семейные пары, у которых есть угроза передачи потомству по наследству тяжелых генетических заболеваний. Источником опасных мутаций может быть митохондриальная ДНК матери. Суть манипуляции заключается в том, чтобы нейтрализовать «бракованные» материнские митохондрии. Для этого берут ядерную ДНК отца и матери и пересаживают в лишенную ядра яйцеклетку донора со здоровыми митохондриями. По словам ученых, вклад второй матери-донора в ДНК ребенка минимальный, потому что митохондриальный геном «весит» немного - всего лишь сотые доли одного процента. Остальные гены (более 99 процентов) ребенок наследует от ядерной ДНК родителей. Но формально ребенок несет генетическую информацию от трех человек. Хотя авторы методики утверждают, что правильнее говорить, что у ребенка не три, а 2,001 родителя.

Впервые эту процедуру провели в Мексике в 2016 году. К медикам обратились супруги из Иордании, у которых два предыдущих ребенка погибли от синдрома Лея. Это наследственное заболевание, оно приводит к тяжелым поражениям мозга и центральной нервной системы. В результате митохондриальной терапии на свет появился здоровый малыш. Затем аналогичные операции проводились в Великобритании и на Украине. Однако широкого распространения этот метод не получил, потому что во многих стран он запрещен по этическим соображениям. Именно по этой причине врачам из испанской лаборатории Embryotools пришлось проводить эту процедуру в Греции, где такого запрета не существует. Первым их пациентом стала 32-летняя жительница Греции, которая ранее пыталась забеременеть с помощью ЭКО, но четыре попытки завести ребенка «из пробирки» оказались неудачными. Выяснилось, что технология переноса ядерной ДНК родителей в здоровую донорскую яйцеклетку помогает решить проблему и с бесплодием. Греческая мамочка родила здорового сынишку весом 2 килограмма 900 грамм. Команда испанских и греческих врачей объявила, что еще 24 женщины готовы последовать ее примеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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