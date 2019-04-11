Звезды на гала-ужине Муз ТВ: Нюша в микро-шортах, Седокова без белья и скромная Лобода

У наших звезд есть традиция: за несколько месяцев до церемонии вручения наград Муз ТВ посещать гала-ужин — выгулять наряды, посмотреть, кто вошел в шорт-лист номинантов. Казалось бы, уже столько у всех наград, уже все видели. Но нет — артисты сидят, переживают, как школьники. И еще эта «свежая кровь» - наверное, самый неприятный фактор для всех «заслуженных».

Время как-то так быстро поменялось, что вот уже Лобода, Лазарев, Киркоров и Арбенина стали классиками нашего шоу-бизнеса. И вот не на них, а уже они сидят и смотрят на выступления самых популярных «фрешменов»: Zivert, Мари Краймбрери, Тимы Белорусских, Леши Свика и прочей молодежи, которая потихонечку сдвигает тектонические плиты нашего шоу-бизнеса. Даже Нюша со своей сложной прической и макияжем на их фоне уже выглядит солидной артисткой, а не милой девчушкой. А ведь ей всего 28!

Напомним, в ноябре прошлого года Шурочкина и ее супруг Игорь Сивов стали родителями. На какое-то время артистка ушла в декрет, но продолжала потихонечку работать. И, можно сказать, на гала-ужине «Муза» состоялся ее первый «рабочий» выход после родов. Надо отметить, что певица полностью пришла в форму: уже можно не носить балахоны и спокойно показывать стройные ножки. Певица выбрала для мероприятия крошечные шортики и длинный пиджак: сексуальность в стиле моды 90-х сейчас как раз в тренде.

Помимо Нюши лишь номинантка Анна Седокова выглядела сексуально. Певица появилась в леопардовом платье в пол, порадовав гостей вечера полностью обнаженной спиной, и, соответственно, отсутствием нижнего белья.

Анна Седокова.Фото: Личный Архив

Светлана Лобода, которая обычно сражает наповал откровенными концертными костюмами, на этот раз появилась в прозрачной блузке и белом пиджаке: скромно и со вкусом. Журналисты напомнили Светлане историю с ее попаданием в больницу. Оказалось, что, к сожалению, случившееся отразилось на здоровье певицы и теперь она вынуждена со всей строгостью относиться к своему питанию.

Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Есть определенные продукты, которые нельзя есть при камнях в почках. Потому что, один раз пройдя эту процедуру (видимо, извлечение камня - авт.), уже допускать ее повторения не хочется, - рассказала «суперзвезда» журналистам. - Поэтому надо пить очень много воды и не есть то, что строго запрещено. Солености, например, щавель. Целый список. Если я хочу что-то новое съесть, я сверяюсь с этим списком, можно ли это мне. И в райдере, конечно, появились изменения.

Григорий Лепс.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молоденькие артисты по новой моде пришли на мероприятие в футболках, да спортивных костюмах. И, конечно, сильно контрастировали с закаленными в светских боях звездами, которые в большинстве своем продолжают носить «тяжелый люкс», хотя в моде как раз демократичность (которая, к слову, стоит бешеных денег).

Та же Мари Краймбрери пришла в красном спортивном костюме, и рядом с ней Валерия в своем белом сложносочиненном платье смотрелась гостьей откуда-нибудь с красной дорожки как минимум «Оскара».

Мари Краймбрери.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иосиф Пригожин и Валерия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот 44-летняя Арбенина в косухе и спортивных штанах как раз была в тему бального зала «Ритца», где и проходило мероприятие.

Диана Арбенина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но, думаем, на самой премии, которая пройдёт в «Мегаспорте» в июне этого года, все артисты будут пытаться поразить самыми невероятными нарядами.