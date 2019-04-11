ВКонтакте запустила первые в России стикеры с жестовым языком

ВКонтакте совместно с агентством Instinct запускают набор анимированных стикеров, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Героем стикерпака стал один из популярных персонажей соцсети — бурундук Квип.

Всего в наборе 28 стикеров. Собрать их поможет чат-бот — чтобы запустить его достаточно написать приветственное сообщение в сообщество «Благотворительность ВКонтакте». В переписке пользователь знакомится с бурундуком Квипом. В течение 10 дней персонаж будет проводить виртуальную экскурсию по Городу Глухих, рассказывая о повседневной жизни людей с нарушением слуха и особенностях общения с ними.

Пользователь может реагировать на вопросы Квипа с помощью специальных кнопок с вариантами ответов — и получать за это стикеры. Набор обучает как самым простым выражениям, таким как «Привет» и «Спасибо», так и фразам, позволяющим наладить контакт в разных жизненных ситуациях — например, предложить помощь и даже сделать селфи.

Присоединиться к акции можно до 5 мая. Позднее ВКонтакте планирует пополнять стикерпак. Все стикеры бесплатны. Русскому жестовому языку бурундука «обучили» специалисты благотворительной организации «Перспектива» и Всероссийского общества глухих. Организаторы акции рассчитывают привлечь внимание к проблеме социальной изоляции глухих и слабослышащих людей.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Интернет во многом снимает барьеры в общении с глухими и слабослышащими людьми. Однако возможности соцсетей этим не ограничиваются. Мы верим, что можем разрушить такие барьеры и в офлайне. Ключ к этому — информирование и вовлечение максимальной аудитории. Нам было важно найти для этого нескучную интонацию, и формат чат-бота с популярным героем идеально подошёл».

Максим Фёдоров, креативный digital-директор агентство Instinct:

«Как показывает акция, стикеры могут не только развлекать — с их помощью можно решать важные благотворительные и даже обучающие задачи. Анимированные стикеры — интересное решение для передачи жестового языка в онлайн-общении. Насколько нам известно, это первые подобные стикеры в России».

Тамара Шатула, главный специалист отдела социальных программ и проектов Всероссийского общества глухих:

«Около 10 миллионов россиян имеют нарушения слуха в той или иной степени, из них около 300 тысяч используют в повседневной жизни русский жестовый язык. Несмотря на такие большие цифры, в обществе до сих пор бытуют стереотипы о жизни глухих людей. Не все знают, что они тоже слушают музыку, ходят в театры, ведут активную рабочую и социальную жизнь. Но вынуждены для этого преодолевать трудные социальные барьеры. Мы рады, что благодаря проекту ВКонтакте, многие расширят свои представления и даже узнают несколько слов на жестовом языке — а кто-то станет ближе к глухим и слабослышащим и сможет общаться с ними».

ВКонтакте регулярно проводит благотворительные акции и участвует в социально значимых инициативах. Например, в новогодние праздники пользователи могли отправить друзьям анимированный подарок с щенком Спотти, а все вырученные деньги были распределены среди благотворительных фондов. Кроме того, в ноябре 2018 года состоялся благотворительный аукцион VK for Good, по итогам которого некоммерческие организации и фонды получили бесплатные услуги digital-агентств и сертификаты для продвижения своих проектов ВКонтакте.