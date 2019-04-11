Владимир Путин: Межконтинентальная ракета «Сармат» проходит завершающие испытания

Церемония представления офицеров президенту, назначенных на высшие командные должности, это еще и повод подвести промежуточные итоги работы в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе. И Владимир Путин, обращаясь к более чем понимающей аудиторией, сразу начал с главного.

- Вы знаете, какая масштабная, планомерная работа ведётся все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой, - сказал президент. - Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком – наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности – серьёзно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжёлой ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет».

Новость про «Сармат» из уст верховного главнокомандующего еще не звучала, и это была без преувеличения громкая новость.

- Современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки, в том числе гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире, - продолжил Путин. - Именно такое, современное высокоточное и ощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских вооружённых сил.

Это обозначает и главную задачу, которую президент ставит перед вооруженным силами.

- Ещё выше становятся требования к подготовке личного состава, к качеству и интенсивности боевой учёбы, - потребовал Путин. - Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных, передовых знаний, технологий, умений эффективно их применить.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Российский «Сармат» - это наследник советской "Сатаны"

Новая российская межконтинентальная ракета «Сармат» (РС-28) — это перспективный стратегический комплекс шахтного базирования 5-го поколения, предназначенный для замены комплекса Р-36М (SS-18) который в странах НАТО называют "Сатана".

Главное фишка и мощь «Сармата», в отличие от "Сатаны", уже не в максимальном весе забрасываемых боеголовок (они слишком уязвимы для современных американских ПВО и ПРО), а в доставке боезарядов по траекториям, сильно затрудняющим их уничтожение любыми существующими комплексами противоракетной обороны. И даже перспективными. В "Сармате" заложена технология "орбитальной бомбардировки" с нанесением удара по территории противника хоть через Южный полюс Земли. То есть - в обход развёрнутых средств ПРО США.

Ракета "Сатана" принята на вооружение еще в 1975 году.

Ракета "Сармат" должна быть поставлена в строй в 2021 году.

Подготовил Иван ГРАЧЕВ