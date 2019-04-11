Дон Кихот Тетюхин: стоило ли миллиардеру из списка «Форбс» вкладывать все свое состояние в чудо-госпиталь

Биография Владислава Валентиновича идеально вписывалась в посты для соцсетей. Периодически в фэйсбуках и «вконтактах» возникала очередная волна гордых сообщений: «Уральский миллиардер (153 место в списке самых богатых людей России), генеральный директор мощного титанового предприятия продал все свои акции, и на вырученные деньги построил в Нижнем Тагиле госпиталь для восстановления суставов. Гордись, страна!».

И страна гордилась. А как иначе? Когда человек вкладывает 3,2 миллиарда собственных рублей в строительство больницы — случай реально уникальный. При этом Тетюхин вложил в госпиталь не часть своих сбережений, а вообще всё, что у него было. Он жил с женой в скромной квартире (в обшарпанном доме 30-х годов), сам ходил в магазин.

Но все эти хвалебные репосты обходили один грустный момент — в 2019 году ни Тетюхин, ни его госпиталь оказались никому не нужны...

В этом доме жил Владислав ВалентиновичФото: Алексей БУЛАТОВ

Я познакомился с Тетюхиным в 2015 году. При встрече экс-миллиардер разделил на троих шоколадку — себе, мне и своему водителю («День будет долгий, давайте подкрепимся»). Я долго расспрашивал его о роскошной жизни, пытался выведать какие-то тайны. А тот стоял на своем: «Личный самолет, футбольный клуб, остров — это все удовольствия для идиотов». И неизменно все разговоры про личную жизнь переводил на госпиталь — расписывал, какие там невероятные возможности у пациентов, рассказывал, как собирал медперсонал по всему миру и построил для врачей отдельный жилой дом рядом с медкорпусами.

Но ближе к вечеру Тетюхин разоткровенничался и признался, что госпиталь — на грани закрытия: «Сейчас вопрос стоит так – или государство все-таки выделяет нам квоты на пациентов, и тогда госпиталь будет жить, или он просто закончится. Представьте, что вы создали супер-самолет. А он не летает, а стоит в ангаре».

Дело в том, что лечение в «Тетюхинском госпитале» за свой счет стоит минимум 130 тысяч рублей. Понятное дело, у большинства уральцев таких денег нет. Поэтому Владислав Валентинович просил областное правительство, чтобы минздрав оплачивал пациентам операции. Но проблема была в том, что госпиталь — не государственный, а частно-государственный. Чиновники в первую очередь давали квоты государственным больницам, а потому уже частно-государственным. Нет, разумеется, правительство помогало госпиталю Тетюхина квотами, но их хватало лишь для того, чтобы заполнить больницу наполовину.

Тетюхин был уверен, что со временем его госпиталь станет одним из самых востребованных в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда я готовил об этом материал в 2015 году, один сотрудник минздрава в личной беседе очень жестко заявил: «А кто-то просил Тетюхина строить этот госпиталь? Это ведь была его блажь! Он не консультировался с нами, имеется ли на Урале такое количество пациентов, у которых проблемы с суставами. Не спрашивал у нас, реально ли заполнить госпиталь такого масштаба пациентами. Тетюхин просто сказал: «Хочу!» И стал строить. Мы, конечно, помогаем по мере сил и возможностей. А он еще и обижается...»

За прошедшие 4 года ничего не изменилось. Вплоть до смерти уральский меценат, как Дон Кихот, сражался со своими мельницами: писал письма в правительство с просьбой помочь, рассказывал журналистам про самолет, который стоит в ангаре, а количество пациентов в госпитале неуклонно сокращалось. Я периодически созванивался с Владиславом Валентиновичем. Он любил вспоминать мою статью в «Комсомольской правде». Тетюхина очень зацепили комментарии читателей на сайте, в том числе и довольно обидные. Он предлагал сделать новый материал, где бы ответил всем своим критикам. У меня для этой публикации тоже был вопрос, который, увы, теперь так и останется в воздухе. Если бы можно было вернуться в прошлое, потратили бы вы все свои деньги на госпиталь? Может, стоило распорядиться этим богатством как-то по-другому?..

Но в любом случае Владислав Валентинович воплотил свою мечту, пусть жизнь и внесла в нее свои коррективы. По-моему, это неплохой итог для жизни длинной в 86 лет.

п.с. свердловские чиновники уже во всю принялись публиковать в соцсетях хвалебные сообщения о Тетюхине. Я же говорю, его жизнь идеально подходит для поста в фэйсбуке. Особенно теперь, когда Владислав Валентинович уже ничего не попросит у вас для своего госпиталя.