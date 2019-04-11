Помощник умершего депутата Госдумы Николая Ковалева скончался на рабочем месте

Не прошло и недели после смерти депутата Госдумы экс-директора ФСБ Николая Ковалева, напомним, он скончался 5-го апреля, как в своем рабочем кабинете в помещении Государственной Думы в этот четверг был найден мертвым его помощник Сергей Шамарин.

Шамарину было 62 года, и он достаточно долго помогал Ковалеву. После смерти шефа он продолжал работать на старом рабочем месте, скорее всего, готовя документы и дела для сменщика Ковалева в парламенте. Как отмечают те, кто знал Шамарина, он был не только помощником, но и другом Николая Ковалева. По предварительной информации, у него произошел отрыв тромба, что и стало непосредственной причиной смерти. Но полный ответ будет получен после вскрытия и экспертизы.