На арктическом форуме обсудили перспективы рыбной промышленности

В рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялась сессия «Ключевые аспекты перспективных направлений рыбной промышленности в Арктике». На мероприятии представители правительственных структур арктических государств, рыбопромышленных ассоциаций, научных и других организаций обсудили важнейшие вопросы международного сотрудничества и перспектив устойчивого рыболовства в Арктическом регионе.

Рыбный промысел остается одним из ключевых секторов экономик приарктических стран, несмотря на труднодоступность арктических биоресурсов. В то же время Арктика остается уникальной первобытной экосистемой на планете, исследование которой сопоставимо по сложности с освоением космической системы.

О целях и стратегии России в изучении и использовании водных биоресурсов Арктического региона рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

«Арктика играет важную роль в рыбном хозяйстве России, площадь наших северных морей сопоставима или превышает размеры ряда стран, поэтому мы внимательно следим за происходящими там процессами, – напомнил он. – В последние годы мы отмечаем заметное повышение температуры и пристально наблюдаем за таянием ледового покрова. Однако в связи с этим вырисовываются не только потенциальные проблемы, но и новые возможности для рыболовства».

По словам Василия Соколова, усиливается миграция рыб на север, выше 70–75-го градуса северной широты уловы выросли на порядок. Интересным примером также является стремительный рост в Баренцевом море популяций крабов-вселенцев – камчатского и снежного (стригуна опилио). Сейчас их численность позволяет вести коммерческий промысел и приносит финансовую прибыль компаниям и государству.

Другое популярное направление, которое развивается в Арктическом регионе, – это аквакультура. «Лидером в этой области является Норвегия, мы следим за ее успехом, а также рассчитываем на увеличение производства аквакультуры в России, – сообщил Василий Соколов. – Но нельзя забывать об уязвимости северных экосистем. Мировой опыт показывает, что пренебрежение элементарными правилами, научными рекомендациями может привести к печальным последствиям».

Первостепенную роль в понимании проблем и возможностей рационального использования ресурсов Арктики играют комплексные научные исследования, которые, наряду с борьбой с ННН-промыслом, могут быть одним из ключевых аспектов международного сотрудничества.

«Уже длительное время благодаря работе Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству сохраняются запасы в Баренцевом море, – привел пример замглавы Росрыболовства. – Кроме того, в прошлом году усилиями 10 государств заключено Соглашение по предотвращению нерегулируемого промысла в центральной Арктике, в водах за пределами национальных юрисдикций».

Василий Соколов сообщил, что 12–13 апреля в Архангельске состоится международная конференция по вопросам регулирования промысла в Арктике, по итогам которой планируется подготовить программу совместных научных исследований. «Сотрудничества таких масштабов у нас еще не было, 10 государств объединятся для создания международной программы мониторинга Арктики. Надеюсь, что в рамках конференции мы продвинемся в этих вопросах», – завершил выступление Василий Соколов.

Тему международного сотрудничества продолжил Министр рыбопромышленности и сельского хозяйства Республики Исландия Кристиан Тор Юлиуссон. «Исландия и Россия имеют хорошие отношения в области рыбного хозяйства, мы усиливаем сотрудничество как в сфере поставок оборудования для рыбодобычи, переработки, так и по обмену опытом в организации устойчивого рыболовства», – подчеркнул он.

О важности взаимодействия даже в условиях конкуренции рассказал статс-секретарь Министра торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Рой Ангельвик. По его словам, совместное российско-норвежское регулирование общих запасов в Баренцевом море должно стать примером эффективного управления водными биоресурсами, аналогичную практику целесообразно внедрять в других районах промысла, за пределами национальных вод.

Рыбохозяйственные вопросы являются важной темой Арктического форума: его участники обсуждали возможности и риски для экономики Мирового океана на протяжении ряда мероприятий деловой программы.

В дальнейшем тему рыболовства в Арктике вместе с другими глобальными вопросами мирового рыбного хозяйства будут обсуждать в рамках Третьего Международного рыбопромышленного форума, который состоится в Санкт-Петербурге 10–11 июля. Организатором Форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума.