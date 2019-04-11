"Видите, какая я беременная": 47-летняя Алена Бабенко показала большой живот

Алена Бабенко удивила поклонников неожиданным видеопризнанием. 47-летняя актриса предстала перед камерой с огромным животом.

Алена Бабенко поблагодарила подписчиков в личном блоге. Но сделала это артистка необычным образом. Она показала большой живот.

"Друзья, спасибо вам большое, что вас у меня теперь сто тысяч. Мне очень приятна эта связь с вами, потому что это дает вдохновение и радость. Сейчас вы меня застали на съемках нового проекта «Доктор Рихтер». Видите, какая я беременная...", - подписала видео звезда фильма "Водитель для Веры", при этом поглаживая свой живот.

Поклонники Алены признались, что интересное положение ей к лицу. Они заявили, что Бабенко не выглядит на свой возраст. А ведь через три года актриса отметит 50-летие.

Пользователи соцсети также успели расстроиться, что Алена не беременна: "Ой… а я обрадовалась, что вы в положении", "Какая вы хорошенькая", "Эх, а вам так идет".

Сейчас Бабенко замужем за мастером по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Они вместе уже восемь лет, но общих детей у влюбленных нет.

Три года назад актриса стала бабушкой. Сын Никита от брака с режиссером Виталием Бабенко, подарил ей внука. Мальчика назвали Теодором.

"Теодор - несомненно творческий. Он со мной первую песню свою спел... Причем, я заголосила просто так... Но я буду говорить ему: «Не ходи в артисты»", - признавалась Бабенко в одном из интервью.