Аэрофлот провел конференцию по борьбе с авиадебоширами

Впервые в России правовой блок Аэрофлота провел конференцию, на которой собрал руководителей правоохранительных и надзорных органов, подразделений авиакомпании, представителей научного и экспертного сообщества. Тему мероприятия обозначил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, который заявил, что безопасность пассажиров требует жестких и решительных мер к нарушителям порядка.

Участники конференции рассмотрели вопросы ответственности авиадебоширов и практики возмещения расходов, которые несут авиакомпании и пассажиры в результате деструктивного поведения на борту.

-Мы фиксируем все случаи хулиганства на борту и передаем собранные материалы в правоохранительные органы. Однако рано останавливаться на достигнутом. Необходимо предоставить членам экипажа право использовать средства сдерживания, расширить перечень оснований для включения нарушителей в черный список, увеличить срок нахождения авиадебошира в черном списке с 1 года до минимум 3 лет. Усиление мер противодействия деструктивным пассажирам было поддержано на всех уровнях, — сообщил Владимир Александров.

По словам заместителя летного директора Аэрофлота Игоря Чалика, «современное авиационное законодательство должно содержать такие инструменты и механизмы, которые обеспечат надежный уровень защищенности экипажа воздушного судна. В этом случае работа пилотов и бортпроводников будет максимально эффективной для пассажиров».

Заместитель летного директора Аэрофлота Игорь Чалик. Фото: пресс-служба Аэрофлот.

Руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СК России Дмитрий Коровин положительно оценил инициативу Аэрофлота ввести в законодательство черные списки. По его мнению, авиаперевозчикам следует предоставить больше возможностей для предотвращения и пресечения правонарушений, а на законодательном уровне целесообразно рассмотреть усиление наказания за административные правонарушения на воздушном транспорте.

Профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Александр Чучаев обратил внимание на особенности законодательства ряда зарубежных стран, где преступления на транспорте рассматриваются, в первую очередь, как посягательство на физическую и психическую безопасность человека — члена экипажа или пассажира.

Участники конференции выработали комплексные предложения по решению проблемы деструктивного поведения на борту, совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.