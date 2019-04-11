Пользователей соцсетей шокировало архивное фото Бориса Гребенщикова: ради денег молодой рокер позировал для журнала мод

Что мы знаем о Борисе Гребенщикове? Да практически все. Родился в Санкт-Петербурге. Увлекся рок-музыкой, дружил с Цоем, работал с Дэвидом Боуи и другими западными звездами. Имеет дочь Алису, сына Глеба и замечательную маму Людмилу, которая пишет про него книги. Критикует фильм «Лето».

Но вот в соцсетях появилась совершенно неожиданная информация о БГ. Оказывается, в свое время рокер вступил на путь модельного бизнеса. Действительно, Гребенщиков в молодости был крайне хорош собой - высокий, статный, без лишнего веса (а откуда бы он взялся на скудном советском питании). Поэтому не удивительно, что его приметили и пригласили на съемки. Эту историю в Сети рассказал писатель Сергей Болмат, финалист премии «Национальный бестселлер», снявший в 86-м году фильм «Концерт» с БГ в главной роли.

Ради денег молодой рокер позировал для журнала мод

- В начале восьмидесятых я работал в ленинградском журнале мод, а незадолго до этого познакомился с Борисом Гребенщиковым, - рассказал Болмат. - Денег у него было немного, и как-то я предложил ему заработать: сняться для журнала. Он согласился. Я выбрал лучший костюм, редакционный парикмахер сделал ему прическу, фотомодель профессионально обвила руками… Я еще никогда не видел ни до этого, ни после, чтобы Гребенщиков так отчаянно смущался. Фотография, естественно, ни в какой журнал мод не попала.

Наверное и хорошо, что артист так стеснялся - а то вдруг бы модельная карьера сложилась и мы бы потеряли такого замечательного артиста, легенду отечественной рок-музыки. Но, надо сказать, на фото БГ выглядит с одной стороны забавно - прическа делает лидера «Аквариума» совершенно похожим на себя плюс костюм, превращающий рокера в настоящего денди.