2019-04-11T18:55:07+03:00
Звезды

Пользователей соцсетей шокировало архивное фото Бориса Гребенщикова: ради денег молодой рокер позировал для журнала мод

Красавец-музыкант страшно стеснялся, когда модель обвила его руками
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вдруг бы модельная карьера сложилась и мы бы потеряли такого замечательного артиста, легенду отечественной рок-музыкиВдруг бы модельная карьера сложилась и мы бы потеряли такого замечательного артиста, легенду отечественной рок-музыкиФото: Михаил ДЕНИСОВ
Изменить размер текста:

Что мы знаем о Борисе Гребенщикове? Да практически все. Родился в Санкт-Петербурге. Увлекся рок-музыкой, дружил с Цоем, работал с Дэвидом Боуи и другими западными звездами. Имеет дочь Алису, сына Глеба и замечательную маму Людмилу, которая пишет про него книги. Критикует фильм «Лето».

Но вот в соцсетях появилась совершенно неожиданная информация о БГ. Оказывается, в свое время рокер вступил на путь модельного бизнеса. Действительно, Гребенщиков в молодости был крайне хорош собой - высокий, статный, без лишнего веса (а откуда бы он взялся на скудном советском питании). Поэтому не удивительно, что его приметили и пригласили на съемки. Эту историю в Сети рассказал писатель Сергей Болмат, финалист премии «Национальный бестселлер», снявший в 86-м году фильм «Концерт» с БГ в главной роли.

Ради денег молодой рокер позировал для журнала мод

Ради денег молодой рокер позировал для журнала мод

- В начале восьмидесятых я работал в ленинградском журнале мод, а незадолго до этого познакомился с Борисом Гребенщиковым, - рассказал Болмат. - Денег у него было немного, и как-то я предложил ему заработать: сняться для журнала. Он согласился. Я выбрал лучший костюм, редакционный парикмахер сделал ему прическу, фотомодель профессионально обвила руками… Я еще никогда не видел ни до этого, ни после, чтобы Гребенщиков так отчаянно смущался. Фотография, естественно, ни в какой журнал мод не попала.

Наверное и хорошо, что артист так стеснялся - а то вдруг бы модельная карьера сложилась и мы бы потеряли такого замечательного артиста, легенду отечественной рок-музыки. Но, надо сказать, на фото БГ выглядит с одной стороны забавно - прическа делает лидера «Аквариума» совершенно похожим на себя плюс костюм, превращающий рокера в настоящего денди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» рассказал «КП»-Екатеринбург, каким он запомнил Алексея Балабанова, как приглашал Сергея Бодрова-младшего на борщ, а сегодня отстаивает их общую память перед шоуменом Станиславом Барецким, который намерен снять «Брат 3»
Новости 24
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура
Литва отозвала своего посла в России для консультаций
Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента
Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт
Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке
Козак: Правительство договорилось с нефтяниками снизить цену дизеля до уровня октября 2018 года
Игорь Бычков: Корректировка нормативов по сбросам в Байкал поможет подобрать лучшую технологию очистки сточных вод
ЕС приняло решение начать официальные торговые переговоры с США
Зеленский не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР, если победит на выборах президента Украины
СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду посетителям кафе, но не заметил девушку
Путин: Испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию
В сети появилась технология распознавания лиц актеров во время просмотра фильма
Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за ролика, на котором Зеленского сбивает фура
Турчинов заявил, якобы Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»
МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова
В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты
Тереза Мэй приветствовала новость о задержании Ассанжа
Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing
На рынке труда в российских регионах отмечается рост спроса на рабочие специальности
Основатель Baring Vostok освобожден под домашний арест на три дня
Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе»
Ассанжа лишили эквадорского гражданства
Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400