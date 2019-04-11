Фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» запустил кампанию помощи особенным детям #ПравоНаСчастье

Фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» вместе с компанией "Агуша" запустили кампанию помощи детям с особенностями развития #ПравоНаСчастье. Эта кампания - продолжение работы фонда по поддержке семей, где растут особенные дети.

В 2019 году будет создана платформа «Обнаженные сердца_online» - здесь родители смогут узнать об эффективных подходах к обучению и реабилитации детей с нарушениями развития, получить научно обоснованную информацию, а также поделиться своим опытом и поддержать друг друга.

Продолжит работу Центр раннего вмешательства фонда «Обнаженные сердца», где особенным детям помогают подготовиться к посещению детского сада и школы. Центр станет базой для обучения специалистов со всей страны новейшим методикам.

В этом году благодаря "Обнаженным сердцам" обучение пройдут 60 специалистов в области детского развития, которые смогут помочь 360 детям с РАС и членам их семей.

- Оказывать помощь особенному ребёнку нужно как можно раньше, — говорит основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. — Дети, которым оказали помощь на ранней стадии, впоследствии оказываются максимально адаптированы к социальной жизни.

Поддержать программу помощи особенным детям может каждый Фото: Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»

Внести свой вклад в благое начинание может каждый. Производитель детского питания компания "Агуша" поддержала фонд "Обнаженные сердца": 1 рубль с каждой проданной упаковки творожка «Агуша» со значком #ПравоНаСчастье пойдет на поддержку программы #ПравоНаСчастье.

- Мы уже 30 лет помогаем мамам растить здоровых и счастливых детей. Потому что верим: все малыши на земле рождаются с правом на счастье, независимо от своих возможностей и способностей! Наш совместный с фондом «Обнаженные сердца» проект – это продолжение социальной миссии бренда «Агуша». Мы хотим не только производить качественные и вкусные продукты для детей, но и реализовывать свою социальную ответственность, оказывая поддержку семьям, которые в ней нуждаются. Проекты фонда были выбраны нами не случайно: нам близок фундаментальный и стратегический подход к достижению целей, - говорит Маргарита Молодых, директор по маркетингу категории детского питания «PepsiCo Восточная Европа».

Акцию поддержала и торговая сеть «Магнит»: ретейлер добавит от себя по 1 рублю в фонд «Обнаженные сердца» за каждый проданный творожок «Агуша» со значком акции в магазинах сети.

КОМПЕТЕНТНО

Детский невролог, эксперт фонда "Обнаженные сердца", приглашённый профессор Университета Нью-Мексико (США) Святослав Довбня:

- Ребенок с нарушениями в развитии может появиться в любой семье и на самом деле это не такая редкая ситуация, как может показаться. Исследования показывают, что те или иные нарушения в развитии встречаются по разным данным от 4% до почти 7% детей, например каждый 800-й ребенок на планете появляется на свет с синдромом Дауна, а аутизм диагностируют у каждого 59-го ребенка. При этом мы знаем, что рано начатая программа, использующая подходы с доказанной эффективностью позволяет не только значительно улучшить коммуникацию, возможности обучения и адаптации в жизни для большинства детей с нарушениями в развитии, но и улучшить психическое здоровье членов семьи и способствовать развитию инклюзивного общества.