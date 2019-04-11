Как богатую ресурсами страну довести до экономического краха и госпереворота

В ночь на 11 апреля в далекой североафриканской стране - соседке Египта - Судане группа военных во главе с министром обороны арестовала президента и премьер-министра. В России можно было бы эту новость не заметить. Какие у нас там интересы? Несколько месяцев назад были сообщения, что наши военные обучают местных, в благодарность нам предлагали создать морскую базу на Красном море. Россия благоразумно решила с этим делом повременить. Вот и весь наш интерес. Но если посмотреть на происходящее в Судане несколько шире, то судьба этого богатого нефтью и плодородной землей государства (некогда самого большого в Африке по размерам) начинает нам что-то смутно напоминать.

Смещенный лидер страны, Омар аль-Башир, правил с 1989 года. Власть держалась за счет сверхдоходов, которые страна получала, продавая нефть и сельхозпродукцию. Правительство щедро дотировало цены на бензин и хлеб. Рыночная экономика, по сути, была заменена госрегулированием. И лучше всех жили те, кто контролировал бюджетные средства. Стоит ли говорить, что там, где государственные деньги текли рекой, сразу же возникали всевозможные коррупционные кормушки. Пока мировые цены на нефть были высоки - население с таким порядком вещей как-то мирилось. Дешевого бензина и копеечного хлеба хватало всем.

Смещенный лидер страны, Омар аль-Башир, правил с 1989 годаФото: REUTERS

Но мировой финансовый кризис 2008 года обрушил хрупкий мир Судана, который и так изначально был создан колониальными властями Британии из разнородных территорий (чего только стоит резня в провицнии Дарфур в 2003 году - убиты сотни тысяч, а президент страны угодил под санкции). Из-за кризиса цены на сырье рухнули. Нефтеносный юг страны в какой-то момент объявил, что «хватит кормить» Хартум (столицу Судана с коррумпированной властной верхушкой, которая присваивала себе все, что удавалось заработать, продавая ресурсы за границу).

В 2011 году Южный Судан отсоединился, оставив север страны один на один с падающей в пропасть экономикой государственного регулирования. Вместе с нефтяными вышками Хартум потерял 60% валютных поступлений от экспорта черного золота.

Пытаясь соскочить с «нефтяной иглы», страна стала развить сельское хозяйство (которое раньше, до роста нефтяных цен в начале двухтысячных, было вполне успешным, но затем пришло в упадок: зачем растить зерно, когда его можно купить за нефть). Получилось не очень. Солидная часть бюджета по-прежнему расходовалась на «оборону и национальную безопасность». Одновременно правительство пыталось удержать цены на продукты и топливо. На субсидии ежегодно тратили до миллиарда долларов.

Но в 2018 году закрылся нефтеперерабатывающий завод в Порт-Саиде (старое предприятие никто не модернизировал, и оно пришло в негодность). Экспорт нефти окончательно рухнул, нацвалюта девальвировалась, курс доллара вырос почти в 3,5 раза. Вместе с ценами.

В Судане военные свергли президента после 30 лет во властиФото: REUTERS

О благодарности президенту за годы стабильности народ сразу как-то забыл. В конце прошлого декабря начались «хлебные митинги». В ответ президент заявил:

- Митингуют предатели и иностранными агенты!

До последнего власть старалась не замечать краха своей экономической политики, живя странными иллюзиями. На днях было объявлено, что Судан возобновляет для иностранных туристов круизный маршрут по Нилу до Египта. Мол, в стране безопасно и стабильно. Хотя в реальности митингующие жгли офисы правящей партии в крупных городах страны, а полиция с жестокостью их преследовала.

Зато армия держала нейтралитет. До вчерашнего дня. Когда военные все-таки ворвались во дворец 75-летнего президента и арестовали его.

Кстати, пять лет назад аль-Башир обещал: знаю, что от меня устали, больше не буду баллотироваться. И через год… вновь «выиграл» очередные безальтернативные выборы. А выполнил бы обещание - может и не сидел бы сейчас в тюрьме...