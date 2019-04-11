Жизнь после трудовой травмы

Три истории не павших духом

• В Томской области на одном из предприятий произошел тяжелый несчастный случай - пострадал парень, работавший в должности литейщика. Ожог 81% тела, большая кровопотеря. Чудом было, что он выжил, рассказывает руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования (ФСС РФ) Игорь Барановский.

За счет Фонда был оплачено лечение более чем на 17 млн рублей. И этот человек не только выжил, но смог и захотел снова работать. Сейчас он трудится на том же заводе в должности архивариуса. Он не один, в окружении коллег, чувствует себя нужным. Получает как зарплату, так и страховые выплаты из ФСС в связи с частичной утратой трудоспособности.

• Другой пример. Ставрополь, мужчина 1960 года рождения. Получил производственную травму на сельскохозяйственных работах. Многие годы нигде не работал. Фонд обеспечил его как пострадавшего от производственной травмы современным протезом бедра с модульным внешним источником энергии. Этот протез дорогостоящий, более 4,5 млн рублей, но он помогает человеку полноценно жить и вернуться к труду. «Сейчас наш подопечный продолжает работать в колхозе, помогает в бухгалтерии, - улыбается Игорь Барановский. - Он не сидит дома, он вернулся в социум».

• Еще один пострадавший - из Тулы, 1971 года рождения. После производственной травмы - ампутация обеих ног в результате падения конструкции. 100% утраты трудоспособности. Фонд обеспечил закупку биоэлектрических протезов нового поколения (стоимость 2,5 млн руб.). Мужчина работает экспертом по доступной среде для людей с инвалидностью, передвигается самостоятельно.

Полноценные выплаты независимо от стажа

- Если говорить о мерах поддержки для пострадавших от трудовых травм, то независимо от стажа человек получает выплату по больничному листу в размере 100% своего среднего заработка, - продолжает эксперт ФСС РФ. - Если работник погибает на предприятии при исполнении трудовых обязанностей, семья получает единовременную выплату от Фонда в размере одного миллиона рублей.

Если в семье есть дети, которые не достигли 18 лет либо 23 лет при дневной форме обучения, то они получают ежемесячную выплату. Для ее расчета берется средний размер заработка погибшего родителя и делится на количество получателей.

Если у человека тяжелая травма, но он, слава богу, выжил, то производится единовременная выплата из Фонда соцстраха РФ. Эта выплата зависит от процента повреждения здоровья. При 100% утраты здоровья единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей.

Также пострадавшему назначается ежемесячная страховая выплата. Он ее может получать до момента полного выздоровления. Если выздоровления не произошло, выплата производится пожизненно, но не наследуется.

Кто и как получает протезы нового поколения

- Если при исполнении трудовых обязанностей происходит несчастный случай, в результате которого человек остается без ноги или руки, необходимо помочь ему вернуться в общество, научить не только обслуживать себя, но и продолжать работать, оставаться в профессии, - подчеркивает Игорь Барановский. - Поэтому Фонд при определенных условиях обеспечивает таких пострадавших современными дорогостоящими протезами. Мы оплачиваем и лекарства, если человек в них нуждается. За 2018 год выплаты Фонда только на лекарственные средства составили более 2 млрд рублей.

Для обеспечения протезами нового поколения нужно пройти такие этапы:

• человек обращается в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), и для него разрабатывается Программа реабилитации пострадавшего (ПРП);

• в ПРП указывается, какие протезы необходимы пострадавшему для реабилитации с учетом его образа жизни и работы;

• затем на основании назначений, предусмотренных в ПРП, человек обращается с заявлением в территориальное подразделение ФСС РФ по месту жительства.

Лекарства - пострадавшему, компенсация - аптеке

Сейчас Фонд соцстраха совместно с Минздравом России прорабатывает новый проект с использованием цифровых технологий.

- Мы хотим сделать так, чтобы пострадавшие от трудовых травм, которым для восстановления необходимы лекарства, не ходили по аптекам с деньгами, а потом по инстанциям со справками, - рассказывает Игорь Барановский. - Сейчас человек сначала покупает назначенное ему врачом в соответствии с ПРП лекарство, потом должен передать в ФСС чек, необходимые документы, а компенсация придет позже. Но препараты могут быть дорогостоящими, такие суммы есть на руках не всегда. Плюс сбор справок, поход по инстанциям...

И мы решили провести эксперимент. Совместно с Минздравом подготовили пилотный проект для ряда регионов. При новом подходе люди в аптеках будут сразу бесплатно обеспечиваться лекарствами, а Фонд будет рассчитываться с аптекой напрямую. ФСС по электронным каналам получает программу реабилитации пострадавшего. Мы вводим ее в единую базу. Когда человеку выписывается рецепт, он в электронном виде автоматически идет в единую базу. Аптека, которая будет с нами работать, заходит в эту базу, смотрит, что человеку положены такие-то лекарства. Выдает их, а Фонду выставляется счет. Мы предполагаем, что сможем рассчитываться с аптекой в течение одного дня. Надеемся, что такая система начнет внедряться в пилотном режиме уже до конца 2019 года.

Спецпроект «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поддержка для работодателей

- Как уже было отмечено, Фонд заинтересован в том, чтобы оплачивать дорогостоящие протезы, приобретать функциональные кресла-коляски для пострадавших от трудовых травм. Главное, чтобы была обратная связь от человека, было желание восстановиться и пойти дальше, - подчеркивает представитель ФСС РФ. - В рамках трудовой реабилитации мы стараемся подбирать людям профессии с учетом состояния их здоровья. Договариваемся с работодателями.

Сейчас мы прорабатываем и хотим внести в законодательство дополнение: чтобы Фонд мог предоставлять работодателям финансовые средства для подготовки рабочего места для пострадавшего. Скажем, человек пострадал на предприятии. Работодатель готов его взять на рабочее место. И для надлежащего оборудования такого места нужны деньги. Это можно сделать за счет средств Фонда социального страхования.

В дальнейшем, если человек освободил это рабочее место, оно не ликвидируется. Мы будем подыскивать нового человека. Это будет постоянным рабочим местом для той категории людей, которые в той или иной степени потеряли трудоспособность. То есть работодатель будет выставлять счета, и Фонд будет возмещать ему сумму трат на оборудование специализированного рабочего места.