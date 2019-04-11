На ВДНХ омыли водой скульптуры девушек фонтана «Дружба народов»

Вновь засияли золотом скульптуры девушек на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ. С фигур, которые с октября были на реставрации, наконец-то сняли чехлы, а через обновленные трубы впервые пустили воду. Посетители 11 апреля могли понаблюдать за взметнувшимися ввысь струями воды над фонтаном.

- Пробному пуску воды предшествовала почти полугодовая масштабная реставрация. В ее рамках были обновлены трубы и насосная система фонтана, - напомнили в пресс-службе ВДНХ.

Это была первая за 65 лет масштабная реставрация фонтана «Дружба народа». Для этого пришлось снять декоративные элементы — 16 скульптур девушек, олицетворяющих республики Советского Союза. Каждая фигура весит 2,5 тонны, высота — 4 метра. Красавиц пришлось поднимать подъемным краном, увозить на окраину города в мастерские, где восстанавливать отвалившиеся элементы одежды, фрукты, колосья. А также покрывать новым слоем смальты (позолотой).

Впервые после реставрации состоялся пуск фонтанаФото: предоставлено пресс-службой

- Наиболее трудоемким процессом стала реставрация скульптуры, олицетворяющей Таджикскую ССР: на золочение одних только косичек потребовалось два дня, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Кстати, сноп из колосьев так и остался в центре фонтана, его реставрировали на месте.