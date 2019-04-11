2019-04-11T18:31:03+03:00
Общество

На ВДНХ омыли водой скульптуры девушек фонтана «Дружба народов»

Впервые после реставрации состоялся пуск фонтана
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
С фигур, которые с октября были на реставрации, наконец-то сняли чехлыС фигур, которые с октября были на реставрации, наконец-то сняли чехлы
Изменить размер текста:

Вновь засияли золотом скульптуры девушек на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ. С фигур, которые с октября были на реставрации, наконец-то сняли чехлы, а через обновленные трубы впервые пустили воду. Посетители 11 апреля могли понаблюдать за взметнувшимися ввысь струями воды над фонтаном.

- Пробному пуску воды предшествовала почти полугодовая масштабная реставрация. В ее рамках были обновлены трубы и насосная система фонтана, - напомнили в пресс-службе ВДНХ.

Это была первая за 65 лет масштабная реставрация фонтана «Дружба народа». Для этого пришлось снять декоративные элементы — 16 скульптур девушек, олицетворяющих республики Советского Союза. Каждая фигура весит 2,5 тонны, высота — 4 метра. Красавиц пришлось поднимать подъемным краном, увозить на окраину города в мастерские, где восстанавливать отвалившиеся элементы одежды, фрукты, колосья. А также покрывать новым слоем смальты (позолотой).

Впервые после реставрации состоялся пуск фонтана Фото: предоставлено пресс-службой

Впервые после реставрации состоялся пуск фонтанаФото: предоставлено пресс-службой

- Наиболее трудоемким процессом стала реставрация скульптуры, олицетворяющей Таджикскую ССР: на золочение одних только косичек потребовалось два дня, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Кстати, сноп из колосьев так и остался в центре фонтана, его реставрировали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР, если победит на выборах президента Украины
СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду посетителям кафе, но не заметил девушку
Путин: Испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию
В сети появилась технология распознавания лиц актеров во время просмотра фильма
Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за ролика, на котором Зеленского сбивает фура
Турчинов заявил, якобы Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»
МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова
В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты
Тереза Мэй приветствовала новость о задержании Ассанжа
Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing
На рынке труда в российских регионах отмечается рост спроса на рабочие специальности
Основатель Baring Vostok освобожден под домашний арест на три дня
Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе»
Ассанжа лишили эквадорского гражданства
Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400