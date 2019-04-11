Американского инвестора Калви выпустили из СИЗО на 3 дня

Фигуранта громкого дела американца Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, перевели под домашний арест. Пока до 13 апреля. Почему — вопрос технический. Ранее ему был определен до этой даты срок нахождения под стражей, но в четверг следствие ходатайствовало о переводе из СИЗО домой. О сроке в ходатайстве ничего не говорилось, вот и получилось, что он остался неизменным. Но судя по настрою обвинения, в «Матросскую тишину» 51-летний американец уже вряд ли вернется — во всяком случае до приговора.

Майкла Калви и еще 5 подозреваемых отправили в СИЗО еще два месяца назад. Дело было возбуждено СК РФ 13 февраля. В 2015 году банк «Восточный» предоставил кредит "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) на 2,5 млрд руб. Спустя два года руководство банка согласилось, чтобы должник расплатился не «живыми» деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании. При сделке этот пакет был оценен в 3 млрд руб., тогда как его реальная рыночная стоимость не превышала 600 тыс руб., считает следствие. В итоге 2,5 млрд руб остались у коллекторов, а банк потерял право требовать возврата долга.

Организовал эту схему, по версии правоохранителей, именно Калви. На тот момент он являлся (и до сих пор является) председателем совета директоров банка, а фонду Baring Vostok (который он же и основал) принадлежит 51,6% акций «Восточного» и 30% (это самый крупный пакет) акций ПКБ. То есть сделка проводилась между подконтрольными Калви структурами.

Однако сам Калви заявил в суде, истинная причина гонений на него — конфликт с другими акционерами банка «Восточный», который разбирается сейчас в Лондонском международном арбитраже.

За инвестора вступились многие известные люди — например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А после того, как бизнесмена выпустили из СИЗО министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что «это хороший знак для инвестклимата в России».

Дома у Калви свобода будет неполной. Ему нельзя покидать помещение без письменного разрешения следователя, за исключением посещения медучреждений, вызова правоохранительных органов и суда. Общение разрешено только с близкими родственниками и адвокатами. Запрещено отправлять почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением вызовов экстренных служб.

Сам Калви, выступая в суде, заверил, что не покинет страну до завершения суда. «Бегство свойственно виновным», - сказал он.

В СИЗО американец находился в 7-местной камере, соседи. по его собственным словам, были у него «хорошие». Раз в неделю посещал спортзал, учил «новый диалект» (так он называл тюремный жаргон) и читал книги на английском.

СПРАВКА «КП»

Инвесткомпания Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Компания с 1994 года вложила в российскую экономику порядка $2,8 млрд. Это порядка 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Деньги вкладывались в такие известные компании, как OZON, Avito, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, банк "Восточный", "ЭР-Телеком", "Новомет" и ряд других. На прошлой неделе, например, компания Калви увеличила свою долю в Ozon.ru до 40 %.