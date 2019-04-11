Антон Алиханов: нацеленность на результат и прямое общение с населением

Официальный сайт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал доклад «Антон Алиханов. Молодой западник». С этой публикации начинается серия политических портретов губернаторов новой волны, сообщает агентство «Regnum». Антон Алиханов в 2016 году возглавил Калининградскую область и считается первым представителем нового поколения региональных управленцев.

«ХВАТИТ БУЛКИ МЯТЬ!»

Антона Алиханова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области в октябре 2016 года — на тот момент ему было 30 лет. В сентябре 2017 года он одержал уверенную победу на прямых выборах, за него проголосовал 81% избирателей. С тех пор Антон Алиханов, отмечают авторы доклада, «по количеству упоминаний в СМИ, а также периодичности участия в разного рода мероприятиях федерального уровня считается одним из лидеров среди глав регионов и, несомненно, одним из фаворитов Кремля».

Эксперты ЦПК выделили основные характеристики, отличающие Алиханова как одного из глав регионов, активно внедряющих новые управленческие практики. Это, в частности, упрощение административных процессов с помощью технологий контроля и цифровизации. Важной чертой калининградского губернатора названа нацеленность на результат: и его собственная, и членов его команды, особенно — по приоритетным проектам.

«Порой такая целеустремленность толкает главу региона на резкие заявления. Не так давно на одном из совещаний он даже публично посоветовал подчиненным: «хватит булки мять», — отмечается в докладе.

Такая резкость, считают они, свидетельствует и о повышенной требовательности к работе чиновников — неслучайно за время работы Алиханова Калининградская область стала одним из лидеров по числу служащих, уволенных за несоответствие должности.

Существенным отличием Алиханова от предыдущих руководителей региона стала прямая связь с жителями.

«За период работы Алиханова резко возросло количество контактов главы региона с населением. Губернатор превращает эти обращения в инструмент для мобилизации чиновников на решение оперативных проблем. Так, в апреле на заседании правительства зачитал письмо жительницы Калининграда, которая пожаловалась на невыплату зарплаты мужу, работающему неофициально, и порекомендовал трудовой инспекции провести ревизию договоров с рабочими», — говорится в докладе.

«ПРИМЕР ХОРОШЕЙ АДАПТИВНОСТИ»

Для общения с жителями губернатор активно использует соцсети — он один из самых популярных губернаторов в Instagram, где собрал 69,8 тыс. подписчиков. Следовать своему примеру он советует и подчиненным.

Вместе с тем, привычка напрямую, без посредников, общаться с жителями своего региона иногда оборачивается непростыми отношениями Алиханова со СМИ — многие помнят его ответ «по кочану» на вопрос журналистки «почему?» Но даже в этом случае губернатор показал «пример хорошей адаптивности»: «поняв, что отсутствие правильной реакции может иметь негативные последствия, Алиханов принес извинения корреспонденту и редакции за «несдержанность» и передал цветы и шампанское».

Примером высокой адаптивности Алиханова эксперты назвали и его стремление оперативно решать возникающие проблемы.

«Он не ожидает каких-либо протокольных совещаний и немедленно выдает оперативные поручения подчиненным сразу же по итогам своих поездок и встреч. Это вызывает позитивные оценки у граждан», — отмечается в докладе ЦПК.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

К достижениям Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области политологи отнесли рост его собственных статусных, неформальных и лоббистский позиций как на федеральном уровне (работа в президиуме Госсовета, наставничество в «Лидерах России», сери руководство рабочей группой Госсовета по теме «малое и среднее предпринимательство», вхождение в состав президентского совета по развитию физкультуры и спорта, принятие федеральных законов о развитии Калининградской области и т.д.), так и внутри региона (формирование дееспособного состава правительства, реформа контрольно-надзорной деятельности, смена мэра Калининграда и других неэффективных руководителей муниципалитетов).

Среди выделенных социально-экономических достижений — стабильно высокие показатели качества жизни, рост числа населения, снижение уровня безработицы, строительство социальной инфраструктуры и т.д.

Согласно данным Фонда «Общественное мнение» на ноябрь 2018 года, 61% жителей Калининградской области положительно оценивают деятельность Антона Алиханова, отрицательно — только 17%.

«Деятельность Алиханова на посту губернатора за прошедшее время в целом можно оценить позитивно. Он остается в числе глав регионов, которые пользуются высокой поддержкой лично Президента и структур федерального Центра; включен в статусные публичные форматы, связанные с приоритетными национальными и политическими проектами; сумел обеспечить высокий уровень средств из федерального Центра для поддержки региона», — делает вывод Центр политической конъюнктуры.