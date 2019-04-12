Международный фестиваль «Родина» впервые пройдет в Калужской области

В Калужской области впервые пройдет международный фестиваль «Родина». Крупнейшая коммуникационная площадка для специалистов в сфере потребительской кооперации, малого и среднего бизнеса, представителей государственных структур и некоммерческих организаций откроется на территории калужского культурно-образовательного центра «Этномир» с 19 по 22 сентября.

Встреча, посвященная подготовке фестиваля, прошла в «Этномире» 11 апреля. Организаторы фестиваля «Родина» встретились с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и с председателем Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубовым. В совещании приняли участие руководители союзов потребительской кооперации из 70 регионов России.

В рамках фестиваля «Родина» в Калужской области с 19 по 22 сентября также пройдут Международный форум потребительской кооперации и Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». Участников фестиваля ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

- Такого мероприятия в рамках кооперации еще не было, - подчеркнул председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов. - Это будет грандиозным стимулом развития потребительской кооперации. Большинство людей забыли, а молодежь вообще не знает, что это такое. Мы должны показать, что она жива и развивается.

Участники встречи обсудили программу фестиваля "Родина" который пройдет в Калужской области с с 19 по 22 сентября. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает кооперативное движение мощным инструментом, который государство может использовать для оздоровления экономической ситуации и удовлетворения насущных потребностей населения. Глава региона поблагодарил Совет Центросоюза за выбор Калужской области в качестве площадки для проведения такого крупного и значимого мероприятия.

- Благодаря наличию потребкооперации и тому, что мы не утратили ее в области, мы не имеем острых социальных проблем на селе в отдаленных пунктах, - отметил Анатолий Артамонов.

Участники международного форума и фестиваля «Родина» обсудят планы развития сельских территорий, обменяются практическим опытом взаимодействия в сфере потребкооперации и развития экономический активности жителей деревень и сел. Ожидается, что в международном форуме примут участие около 3 тысяч руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса, а также потребительской кооперации из 60 стран мира.