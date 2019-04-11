Жозе Моуриньо сказал, сможет ли выиграть Лигу Чемпионов голландский "Аякс"

Голландский "Аякс" произвел сильное впечатление на всех специалистов в первой игре четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Ювентуса". Грозный клуб, который в Италии сметает всех, на поле "Йохан Кройфф Арены" был довольно скромен. Итогом чего стала всего лишь ничья 1:1 в этом поединке.

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо поделился своим мнением насчет возможностей голландской команды в этом сезоне:

- Есть команды, которые всегда чувствуют определённую ответственность, особенно если у них богатая история. «Барселона», «Бавария», все английские коллективы участвуют в Лиге чемпионов ради титула. Про «Аякс» никто так не думает. Тем не менее голландцы способны на него претендовать, - уверенно говорит специалист в интервью RT.

При этом, амстердамский "Аякс" на данный момент эволюционировал в своих возможностях. И в голландцах уже нет определенной доли "наивности", которая губила их в прошлые сезоны:

- Они играли с «Ювентусом» без страха и без давления, желая показать всё, на что они способны. Два года назад я сам ощутил это. Тогда нам казалось, что они несколько наивны. Но стоит отметить, что с тех пор игроки «Аякса» улучшили свои показатели. В команде есть несколько футболистов, уровень которых действительно вырос, - отмечает Жозе Моуриньо.

Однако не все потеряно для итальянского "Ювентуса". Ответная игра в Турине станет мощным испытанием для молодой голландской команды. И после 1:1 туринцы, в составе который с прошлого лета играет Криштиану Роналду, попытаются отыграться и выйти в полуфинал турнира:

- Им придётся непросто, но они будут держать в голове свой результат с мадридским «Атлетико». Разумеется, 1:1 — совсем иной счёт, поэтому на второй матч туринцы выйдут с верой в то, что смогут пройти дальше.

Вторая игра в этой четвертьфинальной паре Лиги Чемпионов пройдет в Турине уже на следующей неделе - 16 апреля. По итогам двухматчевого противостояния этих клубов будет выявлен один из четырех полуфиналистов очередного сезона евротурнира.