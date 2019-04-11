На жилом доме рядом с Московским планетарием обвалился козырек, пострадала женщина

Вечером в четверг, 11 апреля, в центре Москвы случилось ЧП: с фасада жилого дома, расположенного на Садово-Кудринской улице неподалеку от Московского планетария, обвалился козырек. Пострадала проходившая мимо здания 59-летняя женщина.

К счастью, как рассказали «Комсомольской правде» медики после осмотра пострадавшей, она получила только легкие травмы и ушибы. Женщину доставили в больницу.

Изначально сообщалось, что упал козырек над входом в сам планетарий, однако позже его сотрудники опровергли эту информацию.

«Обрушился не козырек планетария. Обрушился козырек рядом стоящего жилого дома. Как мне сказали коллеги, это соседний дом, который уже достаточно старый», - пояснила телеканалу «360» пресс-секретарь планетария Юлия Ким.

На женщину рухнул козырёк жилого дома в центре Москвы. Изначально сообщалось, что это случилось у входа в Московский планетарий

В столичном главке Следственного комитета России сообщили, что начата доследственная проверка произошедшего, выясняются все обстоятельства и причины обрушения.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Москве.