2019-04-12T01:41:57+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Как при разводе отстоять едва ли не главное мужское достояние и почему лучше не копировать имена знаменитостей

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» поспорили депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров и семейный юрист Виктория Дергунова
Алена МАРТЫНОВА
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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Как при разводе отстоять едва ли не главное мужское достояние и почему лучше не копировать имена знаменитостей, в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) поспорили депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ПЕТРОВ и семейный юрист Виктория ДЕРГУНОВА.

«ЭТО ДЕЛО ЧЕСТИ»

Итак, дилемма. Расходятся два некогда близких человека, деливших кров и фамилию. С битьем посуды, криками и прочими непечатными непотребствами. А потом экс-жена предается разгульному образу жизни, поправ моральные устои, а главное, забыв вернуть себе девичью фамилию. Как быть оскорбленному мужу? Отнимать «дареное»! Недавно именно с таким предложением выступил депутат Петров.

- Ко мне множество пострадавших мужчин обращается, - признается автор законодательной инициативы, позволяющей мужьям забирать у женщин громкие имена экс-супругов (ситуации, когда недовольные дамы смогут делать то же самое, в депутатском предложении не предусмотрено). - Ведь у нас как принято? При разводе вопросы решаются в пользу слабого пола, и мужчинам приходится делиться заработанными квартирами, машинами, деньгами. Да еще и фамилия остается той, с кем они больше ничего общего иметь не хотят. Сильному полу хоть что-то бы свое отстоять! Тем более если речь идет о поруганной чести.

Чтобы поправки воплотились в жизнь, придется переписать целую пачку законов. Главная загвоздка - расширенные права мужей ущемляют свободы бывших жен.

- Кто вообще решает, что женщина ведет себя как-то не так? - задает вопрос юрист Виктория Дергунова. - Тем более если она официально в разводе. Можно подумать, если дама вернет девичью фамилию, все тут же забудут, чья она была жена! По закону каждому из нас гарантирована свобода выбора имени, так что ФИО - это не чье-то имущество. И если суд обяжет меня вернуть фамилию супруга, я могу за 650 рублей госпошлины присвоить ее себе обратно.

Кстати, обманутым в супружеской жизни юристка советует не разводиться, а аннулировать брак. Если один из супругов докажет, что их союз был фиктивным (например, ради прописки или каких-то других привилегий), то бывшая и неблаговерная половина автоматически лишится «приватизированной» фамилии.

А ЗВЕЗДАМ МОЖНО!

Но ведь речь не только о чести, но и, будем откровенны, о денежках. Когда бывшие зарабатывают на твоем честном имени - вдвойне обидно.

Примеров, когда жены знаменитостей после развода оставляют себе громкие фамилии, тьма: издатель глянца Светлана Бондарчук (в девичестве Рудская), актриса Ирина Безрукова (Бахтура), телеведущая Жанна Бадоева (Долгопольская)… Одна из самых ярких «носительниц» - журналистка и правозащитница Катя Гордон не раз признавалась: разговоры о том, что она построила карьеру за счет известного имени, долгое время задевали ее за живое. Екатерина и Александр развелись в 2006 году после шести лет брака, и тогда больше всего за этот деликатный момент переживал бывший свекр Гарри Гордон.

- Он предлагал сыну выйти на одиночные пикеты с плакатами: «Верни фамилию!» - вспоминала Екатерина. - Но на самом деле я оставила ее, потому что на момент развода уже работала в радиоэфире.

А сейчас, когда я стала публичной персоной, вполне могу подшутить над Сашей: мол, хватит пиариться за мой счет!

Шутки шутками, но, когда речь идет о знаменитостях или людях, раскрутивших фамилию как личный бренд, дело об «украденном» имени может дойти до суда.

- Одно дело эксплуатировать фамилию, а другое - осуществлять от определенного имени какие-то действия, чтобы получить прибыль, - предупреждает Виктория Дергунова. - По закону я имею полное право стать по паспорту Аллой Борисовной Пугачевой. Но если я начинающая певица и на моих афишах стоит имя Примадонны, это называется вводить в заблуждение.

Потребовать возмещения издержек могут и обманутый зритель, и сама звезда. Поэтому, прежде чем менять имя, надо понимать: если ты станешь тезкой кого-то успешного и будешь заниматься тем же видом деятельности, это чревато последствиями. Правда, юристы оговариваются: громких дел по такой дележке пока не было. Но это не значит, что они невозможны.

ЗА

Писательница Лена ЛЕНИНА:

- Когда люди берут себе чужие фамилии, есть в этом определенная несправедливость. Ведь имя человека - такая же собственность, как и шуба. Мы его потом и кровью зарабатываем, а затем бывшие эксплуатируют то, что заработано нами!

ПРОТИВ

Телеведущая Алла ДОВЛАТОВА:

- Мой бывший муж лет 10 оставался под моей фамилией, точнее, с двойной. Уверял, что у него нет времени поменять документы. Однако, когда мой папа ушел на пенсию и перестал занимать знаковую должность, бывший тут же побежал и все поменял. Но слава богу, что фамилия моего отца кому-то помогла в жизни, - меня это нисколько не обижало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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