2019-04-12T01:55:51+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова :"Я в детстве тоже жила в нищете!"

Балерина рассказала, почему посоветовала недовольным покинуть Россию
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments125
Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедныхАнастасия Волочкова объяснила свои слова о бедныхФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

После недавнего эфира Анастасии Волочковой на "Эхо Москвы" разразился нешуточный скандал. Балерина посоветовала тем, кому не нравится жизнь в России, уехать за границу. По мнению артистки, люди должны больше работать, тогда и нищих не будет.

Балерина утверждает, что она просто поддержала президента, а ее слова выдернули из контекста.

— Вы послушайте полностью моё интервью, а не выдергивайте слова из контекста, - сказала радио "КП" Анастасия Волочкова. - Я просто поддержала нашего президента.

Я не называла россиян нищими. Я лишь сказала о том, что есть тунеядцы, которые ничего не делают, сидят на завалинке, смолят бычки, пьют самогон и пьяными вечно валяются под своими же собственными заборами, не желая возделать даже свой сад. Зато они винят в своих бедах президента. Вот о чем я говорила, а мои слова перекрутили. Я лишь попросила каждого задуматься о том, что каждый из нас может сделать хорошего для процветания страны или хотя бы своей семьи.

Нет денег? Вскопайте грядку, посадите редиску, картошку и накормите свою семью.

Моя семья тоже жила в нищете: у нас не было ни квартиры, ни денег. И я постепенно своим трудом и мозолями стала зарабатывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наивная Волочкова пострадала "за доброту к бедным"

Анастасия Волочкова угодила в скандал. Никогда такого не было и вот опять. Правда, на этот раз поводом для негодования россиян стали вовсе не шпагаты балерины и даже не ее откровенные снимки из бани. Танцовщица высказалась о бедняках, живущих в России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Демократы обвинили генпрокурора США в искажении выводов из доклада Мюллера
Федор Конюхов рассказал о своих планах на будущее
Российские истребители за неделю четыре раза вылетали к госгранице
Зеленский пошутил над обещанием Порошенко "отрезать руки коррупционерам"
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Трамп прокомментировал публикацию доклада Мюллера
Тимошенко рассказала о звонке робота, представившегося Порошенко
Под санкции попало почти 30% товарооборота между Россией и Украиной
В Подмосковье нашли авиационную бомбу
Причина пожара в Нотр-Даме: собор мог загореться из-за короткого замыкания
Песков: в Кремле пролистают доклад спецпрокурора Мюллера
Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова
Ленобласть догоняет Китай по ряду экономических показателей
Долгострои Ленинградской области могут получить федеральные субсидии
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
Зеленский представил свою команду в студии телеканала "1+1"
Порошенко созвал экстренное заседание СНБО Украины
Cотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно содержание переписки сына издателя Эраста Галумова и следователей-"оборотней" из ФСБ
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти
В "Связном" несколько минут продавались iPhone по пять тысяч рублей
Правительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара
В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера