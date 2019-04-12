Анастасия Волочкова :"Я в детстве тоже жила в нищете!"

После недавнего эфира Анастасии Волочковой на "Эхо Москвы" разразился нешуточный скандал. Балерина посоветовала тем, кому не нравится жизнь в России, уехать за границу. По мнению артистки, люди должны больше работать, тогда и нищих не будет.

Балерина утверждает, что она просто поддержала президента, а ее слова выдернули из контекста.

— Вы послушайте полностью моё интервью, а не выдергивайте слова из контекста, - сказала радио "КП" Анастасия Волочкова. - Я просто поддержала нашего президента.

Я не называла россиян нищими. Я лишь сказала о том, что есть тунеядцы, которые ничего не делают, сидят на завалинке, смолят бычки, пьют самогон и пьяными вечно валяются под своими же собственными заборами, не желая возделать даже свой сад. Зато они винят в своих бедах президента. Вот о чем я говорила, а мои слова перекрутили. Я лишь попросила каждого задуматься о том, что каждый из нас может сделать хорошего для процветания страны или хотя бы своей семьи.

Нет денег? Вскопайте грядку, посадите редиску, картошку и накормите свою семью.

Моя семья тоже жила в нищете: у нас не было ни квартиры, ни денег. И я постепенно своим трудом и мозолями стала зарабатывать.

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Анастасия Волочкова угодила в скандал. Никогда такого не было и вот опять. Правда, на этот раз поводом для негодования россиян стали вовсе не шпагаты балерины и даже не ее откровенные снимки из бани. Танцовщица высказалась о бедняках, живущих в России (подробности).