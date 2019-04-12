2019-04-12T20:34:01+03:00
Звезды

50-летняя Хелена Кристенсен показала грудь в прозрачном кружевном боди

Супермодель-ветеранша снялась в смелой фотосессии
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Хелена Кристенсен в 90-х годах и сейчас.Хелена Кристенсен в 90-х годах и сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Знаменитая модель 90-х Хелена Кристенсен отметила полувековой юбилей, что не мешает ей по-прежнему принимать участие в смелых фотосессиях. Прекрасная датчанка поделилась в Инстаграме эффектными кадрами, сделанными во время отдыха в Пуэрто-Рико. Длинноногая манекенщица сфотографировалась на пляже в полупрозрачном боди яркого зеленого цвета. При этом тонкое кружево не скрывало пышную грудь ветеранши подиума.

- Сегодня я зависала на пляже. Потом я немного поработала в своей комнате. А потом снова пошла на пляж. Чудесный день, - написала она в Инстаграме.

helenachristensenhelenachristensen
Today I hung out on the beach. Then I worked in my room. And hung out on beach again. A pretty good day
10395 отметок «Нравится»176 комментариевInstagram

Поддерживать идеальную форму Хелене помогает йога и правильное питание. При росте 1 метр 78 сантиметров она весит 57 килограммов. ««У нее самое красивое тело в мире», - говорил о Кристенсен покойный дизайнер Джанни Версаче в 90-х годах.

Манекенщица сфотографировалась на пляже в полупрозрачном боди яркого лимонного цвета. Фото: Инстаграм.

Манекенщица сфотографировалась на пляже в полупрозрачном боди яркого лимонного цвета. Фото: Инстаграм.

Необычной внешностью датчанка обязана матери, родившейся в Перу. В 1986 году Хелена в 18 лет победила в конкурсе «Мисс Дания» и поймала удачу за хвост. Кристенсен снималась для всех ведущих домов мод, появилась на обложках всех известных журналов и вошла в число «ангелов» Victoria's Secret. В 1991 году Хелена снялась в стильном черно-белом клипе певца Криса Айзека «Wicked Game» - позже этот видеоролик вошел в сотню самых сексуальных музыкальных клипов всех времен.

Хелена отдыхает в Пуэрто-Рико. Фото: Инстаграм.

Хелена отдыхает в Пуэрто-Рико. Фото: Инстаграм.

Сейчас Хелена владеет антикварным магазином в Нью-Йорке, но главная ее страсть - фотография. Замужем манекенщица никогда не была, но у нее есть 18-летний сын Мингус — его модель родила от американского актера Нормана Ридуса. Сейчас Норманн женат на немецкой актрисе и модели Диане Крюгер, которая не так давно родила ему дочку.

helenachristensenhelenachristensen
On Puerto Rico time
30554 отметок «Нравится»497 комментариевInstagram

Несмотря на множество громких романов (Кристенсен встречалась с Джошем Хартнеттом, Леонардо Ди Каприо и другими известными мужчинами), главной любовью ее жизни был лидер группы INXS Майкл Хатченс. В 1997 году Майкла нашли мертвым в отеле Риц-Карлтон в Сиднее. Официальная причина смерти — самоубийство. Музыканту было 37 лет. Его огромное состояние (по некоторым данным, 20 миллионов долларов) после его смерти бесследно исчезло.

helenachristensenhelenachristensen
Rowayton, April 2019 @roccolaspata
7249 отметок «Нравится»73 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Шойгу и Салюков примут участие в параде Победы на кабриолетах Aurus
Москва вошла в десятку городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье
Меркель прокомментировала претензии Порошенко из-за "Северного потока — 2"
Дальний Восток получит 3 млрд рублей на поддержку рождаемости
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка десятков килограммов метана
Валентина Матвиенко заработала в прошлом году больше 15 миллионов рублей
Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной
Алексей Леонов: "Олигархи имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику"
Постпред Судана при ООН: Военный Совет готов сотрудничать с международным сообществом
Медведев в 2018 году заработал 9 миллионов 917 тысяч рублей
Владимир Путин за год заработал 8 миллионов рублей
В Париже началась встреча Макрона с Зеленским
Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков