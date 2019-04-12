50-летняя Хелена Кристенсен показала грудь в прозрачном кружевном боди

Знаменитая модель 90-х Хелена Кристенсен отметила полувековой юбилей, что не мешает ей по-прежнему принимать участие в смелых фотосессиях. Прекрасная датчанка поделилась в Инстаграме эффектными кадрами, сделанными во время отдыха в Пуэрто-Рико. Длинноногая манекенщица сфотографировалась на пляже в полупрозрачном боди яркого зеленого цвета. При этом тонкое кружево не скрывало пышную грудь ветеранши подиума.

- Сегодня я зависала на пляже. Потом я немного поработала в своей комнате. А потом снова пошла на пляж. Чудесный день, - написала она в Инстаграме.

helenachristensen Today I hung out on the beach. Then I worked in my room. And hung out on beach again. A pretty good day

Поддерживать идеальную форму Хелене помогает йога и правильное питание. При росте 1 метр 78 сантиметров она весит 57 килограммов. ««У нее самое красивое тело в мире», - говорил о Кристенсен покойный дизайнер Джанни Версаче в 90-х годах.

Манекенщица сфотографировалась на пляже в полупрозрачном боди яркого лимонного цвета. Фото: Инстаграм.

Необычной внешностью датчанка обязана матери, родившейся в Перу. В 1986 году Хелена в 18 лет победила в конкурсе «Мисс Дания» и поймала удачу за хвост. Кристенсен снималась для всех ведущих домов мод, появилась на обложках всех известных журналов и вошла в число «ангелов» Victoria's Secret. В 1991 году Хелена снялась в стильном черно-белом клипе певца Криса Айзека «Wicked Game» - позже этот видеоролик вошел в сотню самых сексуальных музыкальных клипов всех времен.

Хелена отдыхает в Пуэрто-Рико. Фото: Инстаграм.

Сейчас Хелена владеет антикварным магазином в Нью-Йорке, но главная ее страсть - фотография. Замужем манекенщица никогда не была, но у нее есть 18-летний сын Мингус — его модель родила от американского актера Нормана Ридуса. Сейчас Норманн женат на немецкой актрисе и модели Диане Крюгер, которая не так давно родила ему дочку.

helenachristensen On Puerto Rico time

Несмотря на множество громких романов (Кристенсен встречалась с Джошем Хартнеттом, Леонардо Ди Каприо и другими известными мужчинами), главной любовью ее жизни был лидер группы INXS Майкл Хатченс. В 1997 году Майкла нашли мертвым в отеле Риц-Карлтон в Сиднее. Официальная причина смерти — самоубийство. Музыканту было 37 лет. Его огромное состояние (по некоторым данным, 20 миллионов долларов) после его смерти бесследно исчезло.