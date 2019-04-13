2019-04-13T12:37:07+03:00
Спорт

Игра престолов близко: Стартовые составы матча Ростов - Спартак огласят голосом Тириона Ланнистера

Встреча пройдет в донской столице в воскресенье, 14 апреля [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Капитан "Спартака" примет участие в матче против "Ростова", антураж которого будет стилизован под битву в стиле сериала "Игра престолов".Капитан "Спартака" примет участие в матче против "Ростова", антураж которого будет стилизован под битву в стиле сериала "Игра престолов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральной игрой 23 тура чемпионата России по футболу станет встреча между "Ростовом" и "Спартаком". Поединок пройдет завтра, 14 апреля. И диктором на стадионе "Ростов Арена" на этой игре станет заслуженный артист России Михаил Черняк. Именно голосом Черняка озвучен персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер.

К этой встрече в Ростове-на-Дону подготовились основательно. К поединку выпустили немало специальной сувенирной продукции. Организаторы решили обыграть тот факт, что матч пройдет в день премьеры финального, восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Так, поединок был анонсирован матч в стилистике сериала. Наставник "Спартака" Олег Кононов был представлен в в образе Короля Ночи, а а главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - в виде его главного оппонента по сериалу Джона Сноу. Тематическими стали и билеты на матч "Ростов" - "Спартак". На них анонсируется битва "красно-белых ходоков" против "валерийской стали" - тоже отсылки к популярному сериалу.

Матч 23 тура чемпионата России по футболу Ростов - Спартак пройдет завтра, 14 апреля. Он начнется в 19:00 по московскому времени. А мировая премьера первой серии восьмого сезона "Игры престолов" состоится в 4 часа утра по московскому времени 15 апреля - в США это будет 10 вечера 14 апреля.

Голос Тириона Ланнистера на "Ростов Арене".

ИСТОЧНИК KP.RU

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