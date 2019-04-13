Игра престолов близко: Стартовые составы матча Ростов - Спартак огласят голосом Тириона Ланнистера

Центральной игрой 23 тура чемпионата России по футболу станет встреча между "Ростовом" и "Спартаком". Поединок пройдет завтра, 14 апреля. И диктором на стадионе "Ростов Арена" на этой игре станет заслуженный артист России Михаил Черняк. Именно голосом Черняка озвучен персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер.

К этой встрече в Ростове-на-Дону подготовились основательно. К поединку выпустили немало специальной сувенирной продукции. Организаторы решили обыграть тот факт, что матч пройдет в день премьеры финального, восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Так, поединок был анонсирован матч в стилистике сериала. Наставник "Спартака" Олег Кононов был представлен в в образе Короля Ночи, а а главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - в виде его главного оппонента по сериалу Джона Сноу. Тематическими стали и билеты на матч "Ростов" - "Спартак". На них анонсируется битва "красно-белых ходоков" против "валерийской стали" - тоже отсылки к популярному сериалу.

Матч 23 тура чемпионата России по футболу Ростов - Спартак пройдет завтра, 14 апреля. Он начнется в 19:00 по московскому времени. А мировая премьера первой серии восьмого сезона "Игры престолов" состоится в 4 часа утра по московскому времени 15 апреля - в США это будет 10 вечера 14 апреля.