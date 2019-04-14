Ростов - Спартак 14 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу

Эти две команды имеют особую историю взаимоотношений. Поединки Ростов - Спартак в Ростове-на-Дону с 2013 года ни разу не завершались победой москвичей. У себя дома "Ростов" - очень грозный клуб в поединках против топ-клубов. А эта игра будет особенной, поскольку будет стилизована во многом под антураж популярного сериала "Игра престолов". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Спартак 14 апреля 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Спартак 14 апреля 2019

В чемпионатах России по футболу команды сыграли между собой 49 игр. 10 побед в этом противостоянии - на счету "Ростова", 9 раз матчи завершались вничью, остальные 30 игр - в активе столичного "Спартака". Матч первого круга в Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился победой "Ростова" со счетом 1:0.

Сериал Игра Престолов на матче Ростов - Спартак 14 апреля 2019

У этой игры - особый подтекст и в другом плане. Встреча состоится в день мировой премьеры финального сезона сериала "Игра престолов". К поединку заготовлены немало сюрпризов - диктором стадиона станет актер Михаил Черняк, озвучивающий персонажа оригинального сериала Тириона Ланнистера, билеты сделаны в стилях сериала "Игра престолов", а помимо этого сделано немало сувенирного мерча в честь игры Ростов - Спартак. Матч Ростова и Спартак озаглавлена как битва красно-белых ходоков против валерийской стали.

Прогнозы на матч Ростов - Спартак 14 апреля 2019

"Спартак" - номинальный фаворит матча против "Ростова".

Телетрансляция матча Ростов - Спартак 14 апреля 2019

Трансляция матча Ростов - Спартак 14 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.