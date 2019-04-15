ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция второго матча финала Кубка Гагарина 2019

В 2019 году в финале Кубка Гагарина сошлись две крепкие команды. Омский "Авангард", который из-за проблем с площадкой играет сезон в подмосковной Балашихе и московский ЦСКА, сокрушивший питерский СКА в полуфинальном раунде в семи играх. Первая встреча осталась за ЦСКА, вторая вновь пройдет на льду армейцев. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019

В чемпионатах КХЛ команды играли между собой 23 раза - 5 побед в основное время у "Авангарда", по 1 выигрышу в овертайме и по буллитам на счету у ЦСКА, а остальные 14 встреч в основное время выиграл столичный ЦСКА

Прогнозы на матч ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019

ЦСКА - фаворит второго поединка финальной серии Кубка Гагарина.

Трансляция матча ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019

Трансляция матча ЦСКА - Авангард 15 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.