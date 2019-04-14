2019-04-14T12:35:49+03:00
Спорт

Откаты в пробирках: Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Полиция расследует коррупционные преступления, совершенные в Российском антидопинговом агентстве накануне Олимпиады в Сочи
Сергей КИРИЛЛОВ
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В РУСАДА было проведено внутреннее расследование. ФОТО: Александр Щербак/ТАССВ РУСАДА было проведено внутреннее расследование. ФОТО: Александр Щербак/ТАСС
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Скандал вокруг Российского антидопингового агентства получил совершенно неожиданное продолжение. Нынешний гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хищениях, которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи.

Ганус рассказал на ТВ, что в РУСАДА было проведено внутреннее расследование, и при проверке выяснилось, что бывшее руководство закупало оборудование и необходимые компоненты для анализов по вдвое завышенной цене. После этого делом занялись правоохранительные органы.

В МВД уточнили, что хищения бюджетных средств в организации относится к периоду с марта 2011 года по декабрь 2014.

Сколько миллионов рублей было выведено благодаря этой схеме - неизвестно. А допросить бывших руководителей уже не удастся, поскольку они мертвы. Напомним, что в феврале 2016 года внезапно ушел из жизни председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, возглавлявший агентство с момента его образования до 2010 года. А спустя несколько дней сердечный приступ случился и у исполнительного директора агентства 51-летнего Никиты Камаева, который и подписывал большинство финансовых документов.

Кстати, Юрий Ганус, когда его еще только утверждали на этот пост, в одном из интервью говорил, что «два человека просто так не могут уйти из жизни...».

Еще один из бывших руководителей РУСАДА Григорий Родченков, как известно, бежал в США и тоже не доступен для допроса.

Словом, допинговый скандал давно выплеснулся из пробирки...

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выпустило годовой отчет о своей деятельности. Там много важных цифр. Например, на борьбу с допингом в 2018 году было брошено более 545 млн рублей, чаще всего на допинге продолжают ловить легкоатлетов и паралимпийцев. Но наиболее ценным был спич главы РУСАДА Юрия Гануса. Кажется, его прижали очень жестко обвинениями в предательстве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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