2019-04-14T13:44:01+03:00
В мире

Английский юмор: Солсбери назван лучшим городом для жизни

The Times присудила ему первое место в своем рейтинге
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Единственная достопримечательность города - собор XIII векаЕдинственная достопримечательность города - собор XIII векаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

То ли это такой английский юмор, то ли попытка ребрендинга Солсбери в действии: влиятельная The Times назвала городок, где отравили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию боевым веществом, лучшим местом для проживания в Британии. Этот прогремевшее на весь мир местечко в графстве Уилтшир с населением 45 тысяч человек возглавило составленный газетой рейтинг-2019.

- Неважно, с чем сталкивался этот прекрасный город, - от кельтов до викингов и недавних отравлений «Новичком» (так Запад предпочитает называть вещество, которым якобы хотели ликвидировать Скрипаля. - Ред.) - он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным с собором в самом центре, - уверяет издание.

Видите, какие эпитеты - выходит, зря многие смеялись над «агентами ГРУ» Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые так полюбили местный 123-метровый собор со шпилем.

В марте прошлого года туристы обходили Солсбери стороной, магазины пустовали, местные жители чувствовали себя неловко, и город мог бы быть одним из худших мест в том же рейтинге. Однако сейчас, как утверждает The Times, «в воздухе царит настоящий оптимизм».

Напомним, осенью власти графства наняли специалистов для ребрендинга зловещего города из-за спада турпотока на 27%. Причем говорили, что на этом фоне у российских и китайских туристов вырос спрос на тур по «местам Скрипалей». Это и дом, чью дверную ручку обрабатывали боевым веществом из флакончика из-под духов, и ресторан Zizzi, где жертвы обедали, и лавочка, на которой они потеряли сознание.

- Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не те вещи, которые мы бы хотели увековечивать, - заявлял тогда РИА Новости специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп. Власти, по его словам, выделили на ребрендинг и рекламу города 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил ЛЮБИМОВ, ветеран Службы внешней разведки России, писатель, работал в Англии:

«Это чистая реклама»

- Я давно не был в Солсбери, но в то время он был захудалым городом. И я не верю, что за эти годы он стал «божественно привлекательным». Единственная его достопримечательность - собор XIII века, но в том же Лондоне таких немало. Так что это чистая реклама!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"
В Совфеде раскритиковали передачу грамоты Петра I Украине
Минприроды считает поджог вероятной причиной пожара в "Лосином острове"
Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"
При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека
Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации
Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты
Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем
Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро
Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом