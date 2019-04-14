Английский юмор: Солсбери назван лучшим городом для жизни

То ли это такой английский юмор, то ли попытка ребрендинга Солсбери в действии: влиятельная The Times назвала городок, где отравили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию боевым веществом, лучшим местом для проживания в Британии. Этот прогремевшее на весь мир местечко в графстве Уилтшир с населением 45 тысяч человек возглавило составленный газетой рейтинг-2019.

- Неважно, с чем сталкивался этот прекрасный город, - от кельтов до викингов и недавних отравлений «Новичком» (так Запад предпочитает называть вещество, которым якобы хотели ликвидировать Скрипаля. - Ред.) - он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным с собором в самом центре, - уверяет издание.

Видите, какие эпитеты - выходит, зря многие смеялись над «агентами ГРУ» Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые так полюбили местный 123-метровый собор со шпилем.

В марте прошлого года туристы обходили Солсбери стороной, магазины пустовали, местные жители чувствовали себя неловко, и город мог бы быть одним из худших мест в том же рейтинге. Однако сейчас, как утверждает The Times, «в воздухе царит настоящий оптимизм».

Напомним, осенью власти графства наняли специалистов для ребрендинга зловещего города из-за спада турпотока на 27%. Причем говорили, что на этом фоне у российских и китайских туристов вырос спрос на тур по «местам Скрипалей». Это и дом, чью дверную ручку обрабатывали боевым веществом из флакончика из-под духов, и ресторан Zizzi, где жертвы обедали, и лавочка, на которой они потеряли сознание.

- Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не те вещи, которые мы бы хотели увековечивать, - заявлял тогда РИА Новости специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп. Власти, по его словам, выделили на ребрендинг и рекламу города 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил ЛЮБИМОВ, ветеран Службы внешней разведки России, писатель, работал в Англии:

«Это чистая реклама»

- Я давно не был в Солсбери, но в то время он был захудалым городом. И я не верю, что за эти годы он стал «божественно привлекательным». Единственная его достопримечательность - собор XIII века, но в том же Лондоне таких немало. Так что это чистая реклама!