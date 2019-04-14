Как оживить дракона: все о финале "Игры престолов"

«Я не смотрел ни одной серии «Игры престолов» - эта фраза стала обозначением некой исключительности, ведь таких людей действительно мало. За восемь лет в эфире американского канала HBO сериал получил 38 статуэток «Эмми» и стал культовым. В Штатах 8-й заключительный сезон стартовал 14 апреля, в России его официальный показ на онлайн-платформе Amediateka начинается сегодня. В день премьеры «КП» приводит несколько любопытных фактов о финальных сериях, которых, кстати, на этот раз будет всего шесть.

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Белые в городе

Наконец, состоится главная битва - к Винтерфеллу, твердыне семьи Старков и последнему оплоту обороны, приползут бледнолицые зомби, именуемые Белыми ходоками. Страшные магические существа, относящиеся к гуманоидной расе, гораздо сильнее людей и замораживают все, к чему прикасаются, умеют воскрешать мертвых и массово убивать живых. Королева Драконов Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) собирает армию и союзников для последнего боя с Ходоками. Судя по словам актеров, большинство главных героев погибнет. Битва, говорят, продлится около часа.

Сноу да Сноу кругом

Для судьбоносной битвы не только Джон Сноу (Кит Харрингтон) воскрес, но и все ключевые персонажи проекта, враждующие друг с другом, собрались в одном месте. Джендри Баратеон (Джо Демпси) помогает готовиться кузнецам, Джорах Мормонт (Иэн Глен) возглавил конницу, Серый Червь (Джейкоб Андерсон) командует Безупречными и прощается с Миссандеей (Натали Эммануэль), что наводит тревогу. Даже Джейме Ланнистер (Николай Костер-Вальдау), ушедший от сестры в прошлом сезоне, добирается до Винтерфелла.

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Прощай, карлик!

Питер Динклэйдж, сыгравший карлика Тириона, проговорился: «Думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом».

Возвращение Визериона

Нас ждет возвращение одного из трех драконов Дейнерис - Визериона. Воскрешением убитого и обращенного в зомби дракона вроде как должна заняться Мелисандра (Карис ван Хаутен).

В общем, все умерли

Есть фанатские версии развития сюжета. Например, Серсею Ланнистер убьет Арья Старк (Мэйси Уильямс), «надев» лицо (у нее есть такая способность) Джейме Ланнистера. Якобы на это указывает пророчество о Валонкаре - младшем брате, от рук которого погибнет Серсея.

Тизер последнего сезона "Игры престолов".Fight for the living.