«Запустили эстафету»: Фанаты «Динамо» испортили Стену Цоя на Арбате

Скандал пришел, откуда не ждали... В ночь на воскресенье вандалы разрисовали знаменитую Стену Цоя, которая находится на Арбате. С одной стороны, процитировали одну из песен группы «Кино», с другой - надпись на полстены, да еще и с автографом. «Перемен требуют наши серДца». Буква «Д» - в виде фирменного ромбика московского «Динамо».

На официальных страничках «Динамо» в соцсетях сообщается, что стену с бело-голубой надписью сфотографировал журналист Дмитрий Дерунец, который ведет программы на клубном телевидении «Динамо-ТВ».

«Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись, - пишет официальный аккаунт московского клуба в Instagram. - И правда - перемены в результатах нам очень нужны, надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч («Динамо» играло с «Краснодаром», матч завершился вничью 1:1, - Авт.). На хорошие места...»

Снимок за пару часов собрал больше 1200 лайков. Зато в комментариях - волна негатива. Многих возмущает и сам факт, что футбольные фанаты закрасили кучу старых надписей на стене, и то, что акцию официально поддержал клуб.

«С детства болею за Динамо, всякого повидал, но это уже перебор, - пишет Сергей Шомполов. - Эта стена для многих - народный памятник В.Цою. Люди специально приезжают к ней, чтобы окунуться в 80-90ые. Зачем было ее портить? Вы запустили эстафету дебилизма, т.к. теперь другие движи (фанатские группировки, - Авт.) будут пытаться перебить надпись и конца-края этому не будет».

«Сдаётся мне, популярности вы себе не прибавили этим «шедевром», - добавляет Сергей Матвеев.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Буквально на следующий день на стене в Кривоарбатском переулке фанаты «Кино» начали оставлять здесь надписи: «Цой жив». В дальнейшем «Стена Цоя» стала главным в Москве местом паломничества поклонников группы. Позже - местом сбора различных неформалов и одной из главных достопримечательностей Арбата. При этом жители района много раз выступали с требованием снести стену. Периодически коммунальщики ее закрашивают, но надписи с цитатами из песен Цоя каждый раз появляются снова.

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«Сыграл два концерта, больше не могу или сойду с ума… На штаны наплевать…» - писал Виктор Цой в июне 1990 года в письме своей жене. Абсолютно бытовые строчки про какие-то штаны. Даже не в стихах. Но сегодня этот «крик души» выставляют на торги за полтора миллиона рублей. И скорее всего письмо будет продано гораздо дороже (подробности)