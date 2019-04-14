"Нам морду набили, и мы морду набили": Чубайс рассказал про свои споры в политике

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале Россия-1 глава корпорации «Роснано», а в прошлом один из руководителей правительства и администрации президента, Анатолий Чубайс сделал ряд громких заявлений.

В частности, Анатолий Борисович изящно ушел от вопроса, почему же он не попал в санкционный, так называемый «кремлевский список». Это он-то, который более года был первым вице-премьером российского правительства и руководил Администрацией президента РФ! Чубайс с серьезным видом пояснил ведущей и всем телезрителям, что фигуранты списка — это предприниматели с российскими паспортами, чьи активы превышают миллиард в твердой валюте. А сам он человек умеренный, отнюдь не миллиардер - «не являюсь таковым, потому в списке по определению не мог оказаться».

На самом деле Анатолий Борисович немного лукавит: в опубликованном в январе 2018-го года списке 210 россиян, против которых могут ввести санкции, лишь 96 человек с крупными состояниями, а остальные не только чиновники, но руководители ряда корпораций.

На связанный с этим вопрос о том, есть ли у него «дружки на Западе», Чубайс не стал скрывать, что дружки есть, и это не «люди с улицы». Впрочем, приятели в зарубежных странах, имевшие посты и влияние, по уточнению главы «Роснано», в большинстве своем сегодня — отставники.

«У нас нет ни одного проекта, который бы рухнул» - сообщил руководитель этой крупной корпорации, имея виду связи с американскими партнерами, на которые не могли не повлиять введенные против России санкции — но чудесным образом сфера нанотехнологий тяжких последствий избежала.

Чубайс также признал, что у него были ожесточенные споры со столпами отечественной политики 90-х, в частности, с Виктором Черномырдиным. «Нам морду набили, и мы морду набили» - такой образ применил человек, который в том или ином качестве проработал с Виктором Степановичем (конечно, с перерывами) с начала по конец 90-х, от главы комитета по управлению госимуществом до первого заместителя-премьера.