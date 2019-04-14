В Новой Москве сбежавший от хозяина алабай напал на двух подростков

В столице - очередное нападение «бойцовской» собаки. На этот раз пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 апреля, в Новой Москве, на территории деревни Ямонтово (это в 12 километрах от МКАД).

- Один из жителей деревни уже несколько лет держит у себя на участке пса породы алабай (среднеазиатская овчарка, - Авт.). В пятницу собака каким-то образом сумела выбраться с участка и бегала вдоль забора, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Мимо проходили подростки, брат и сестра. Увидев людей, пес бросился на них.

Оба несовершеннолетних получили рванные раны руки и ног. На шум прибежал хозяин, который сумел оттащить животное. Сильнее всего пострадала девочка 12 лет, ее госпитализировали. 17-летнему брату оказали помощь на месте.

Следственный комитет начал доследственную проверку.