2019-04-14T20:00:13+03:00
Общество

Умерла Ксения Успенская, автор любимой картины из «Родной речи»

По картине «Не взяли на рыбалку» все мы писали сочинения в школе
Евгения КОРОБКОВА
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Ксения Успенская. Фото: Союз художников РоссииКсения Успенская. Фото: Союз художников России
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Умерла художница Ксения Успенская-Кологривова, неизвестный автор картины, которую знают все.

Помните, как в школе, в пятом классе, мы открывали форзац учебника «Родная речь» и писали «сочинение по картине».

Плачущий мальчишка в коротких штанишках посреди двора, курица ворует червей из маленького ведерка. И пусть ворует. К чему они, эти черви, если не можешь сдержать слез от обиды. Если за спиной - девчоночий смех, если счастье уходит удаляющимися шагами взрослых. Тебя не взяли на рыбалку. И твой отец даже не повернул головы. Первая несправедливость. Первое предательство.

Сколько их еще будет в жизни.

Замечательная картина, написанная спустя десять лет после войны. Ее чуть ли не сразу купила Третьяковка. А после - опубликовали учебники "Родной речи" за пятый класс.

Ксения Николаевна была красивейшей женщиной своего времени. Советская богема в лучшем ее понимании. Высокая, стройная, с копной золотых волос, в которых жило солнце. Будучи профессорской дочкой, она чуть ли не первой среди выпускников московского института декоративно-прикладных искусств, обзавелась "Победой". Как сказал один из друзей, «В неё влюблялись задолго до первого знакомства».

Она училась у Дейнеки, работала в стиле советского реализма-романтизма. Писала очень много и пейзажей, и портретов (есть даже оригинальная работа "Слоны в джунглях", созданная в путешествии). Но больше всего ей, конечно, удавались жанровые сцены.

Всю свою длинную жизнь Ксения Николаевна прожила в Воронеже. Вела очень непубличный образ жизни и ее не смущало то, что картины ее знают лучше, чем их автора.

"Не люблю, когда художники мотыляются на своих выставках. Все, что нужно сказать - скажут картины», - любимая ее фраза.

Ксения Успенская умерла в возрасте 96 лет. Но еще этой осенью в Воронеже за пятьдесят рублей можно было попасть на большую выставку, увидеть картины, знакомые с детства, полные света и добра.

В конце жизни она мало выходила на улицу, работала при искусственном освещении, но, что удивительно, из поздних ее работ не ушёл настоящий свет, за который ещё в молодости ее назвали «художником солнца» и благодаря которому ее картины получили удивительный эффект: в них хочется войти и остаться. Так, наверное, и поступила Ксения Николаевна. Ушла в свет и, может быть, сейчас утешает преданного мальчишку: держи лицо. Не поворачивай головы к предавшим тебя. Они остались позади, а перед тобой - другая дорога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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